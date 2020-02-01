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В Калмыкии у трех человек исключили коронавирус
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РИА Новости

В Калмыкии у трех человек исключили коронавирус

18:30 01.02.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ВОЛГОГРАД, 1 фев – РИА Новости. Подозрения на коронавирус у троих жителей Калмыкии, вернувшихся из Китая, не подтвердились, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
Ранее минздрав Калмыкии сообщил, что в пятницу были госпитализированы двое мужчин и женщина, которые вернулись из Китая с признаками ОРВИ, у них были взяты анализы на наличие коронавируса.
"Коронавирус у госпитализированных не обнаружен, у них обычная ОРВИ", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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Распространение нового коронавирусаКалмыкияКитайОбщество
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