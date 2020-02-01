Президент Ирака назначил нового премьер-министра

КАИР, 1 фев – РИА Новости. Экс-министр связи Ирака Мухаммад Тауфик Аляуи в субботу получил должность нового премьер-министра страны, он сообщил о своем назначении в опубликованном на Facebook заявлении.

"Президент страны поручил мне сформировать правительство", - говорится в заявлении. Обращаясь к протестующим страны, он отметил, что "никаких изменений в стране не произошло бы без вашей смелости".

"Я прошу вас продолжать протесты", - отметил он. Он пообещал бороться с коррупцией в стране и назначить дату новых выборов.

Аляуи также пригрозил покинуть свой пост в случае, если политические партии будут пытаться навязать ему своих кандидатов при формировании правительства.

Ранее иракский политический источник сообщил РИА Новости, что лидеры наиболее влиятельных партий парламента – блока Фатх под руководством Хади аль-Амири и блока "Саирун" под руководством Муктады ас-Садра – пришли к согласию по кандидатуре Аляуи.

Аляуи занимал пост министра связи в правительстве аль-Малики с 2006 по 2007 год и с 2010 по 2012 годы.

Президент Бархам Салех в конце декабря направил в парламент письмо, где заявил о готовности подать в отставку в связи с крайне противоречивой ситуацией, сложившейся вокруг выбора кандидатуры на вакантный пост премьер-министра страны после отставки Аделя Абд аль-Махди, произошедшей 30 ноября на фоне продолжающихся народных акций протеста.

Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября 2019 года протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков, по словам президента Ирака Бархама Салеха, погибли более 600 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.