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Президент Ирака назначил нового премьер-министра
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РИА Новости

Президент Ирака назначил нового премьер-министра

18:02 01.02.2020 (обновлено: 19:24 01.02.2020)
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© AP PhotoВид на Багдад
Вид на Багдад
© AP Photo
Вид на Багдад. Архивное фото
КАИР, 1 фев – РИА Новости. Экс-министр связи Ирака Мухаммад Тауфик Аляуи в субботу получил должность нового премьер-министра страны, он сообщил о своем назначении в опубликованном на Facebook заявлении.

"Президент страны поручил мне сформировать правительство", - говорится в заявлении. Обращаясь к протестующим страны, он отметил, что "никаких изменений в стране не произошло бы без вашей смелости".

"Я прошу вас продолжать протесты", - отметил он. Он пообещал бороться с коррупцией в стране и назначить дату новых выборов.
Аляуи также пригрозил покинуть свой пост в случае, если политические партии будут пытаться навязать ему своих кандидатов при формировании правительства.
Ранее иракский политический источник сообщил РИА Новости, что лидеры наиболее влиятельных партий парламента – блока Фатх под руководством Хади аль-Амири и блока "Саирун" под руководством Муктады ас-Садра – пришли к согласию по кандидатуре Аляуи.
Аляуи занимал пост министра связи в правительстве аль-Малики с 2006 по 2007 год и с 2010 по 2012 годы.
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Президент Бархам Салех в конце декабря направил в парламент письмо, где заявил о готовности подать в отставку в связи с крайне противоречивой ситуацией, сложившейся вокруг выбора кандидатуры на вакантный пост премьер-министра страны после отставки Аделя Абд аль-Махди, произошедшей 30 ноября на фоне продолжающихся народных акций протеста.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября 2019 года протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков, по словам президента Ирака Бархама Салеха, погибли более 600 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.
Иракский парламент 24 декабря 2019 года проголосовал за новый закон о выборах, принять который требовали протестующие в течение нескольких месяцев.
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Бархам СалехИракВ мире
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