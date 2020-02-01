Прибывающих в Тюмень из Китая пассажиров будут осматривать врачи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Всех пассажиров, прибывающих в Тюмень поездом Пекин-Москва, будут осматривать врачи, сообщил журналистам в субботу губернатор Тюменской области Александр Моор.
В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в РФ выявлены два первых случая коронавируса, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в регионе лабораторно подтвержден случай коронавируса у китайской студентки Тюменского индустриального университета. Управление Роспотребнадзора по региону сообщило, что состояние студентки удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Организован комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение распространения инфекции.
"На заседании штаба мы обсудили алгоритм встречи проходящего поезда Пекин-Москва. Все пассажиры, которые будут сходить на станции "Тюмень", будут встречены, и будет проведен врачебный осмотр", - сказал Моор.
Он добавил, что с понедельника в Тюмени будет введен карантин во всех школах.
"Февраль – это месяц, когда у нас традиционно увеличивается заболеваемость ОРВИ и гриппом. На сегодняшний день в Тюмени превышен эпидемиологический порог заболевания среди школьников, поэтому городская санитарно-противоэпидемиологическая комиссия приняла решение о введении карантина с понедельника во всех школах Тюмени. Все службы работают по своим алгоритмам, ситуация находится под контролем", - отметил глава региона.
По его словам, принят весь комплекс мер по профилактике. Проведены дополнительные обследования студентов в общежитии Тюменского индустриального университета.
"Те студенты, у которых выявлены признаки ОРВИ, гриппа – даже те, которые не контактировали со студенткой из Китая, - госпитализированы. Все они находятся под наблюдением врачей. У них взяты анализы на определение коронавируса. Также под контролем находятся все тюменские туристы, которые прибывают из Китая. Их встречают и проводят врачебный осмотр", - подчеркнул Моор.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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