Прибывающих в Тюмень из Китая пассажиров будут осматривать врачи

"Те студенты, у которых выявлены признаки ОРВИ, гриппа – даже те, которые не контактировали со студенткой из Китая, - госпитализированы. Все они находятся под наблюдением врачей. У них взяты анализы на определение коронавируса. Также под контролем находятся все тюменские туристы, которые прибывают из Китая. Их встречают и проводят врачебный осмотр", - подчеркнул Моор.