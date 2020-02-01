В Кабо-Верде прошел суд над российскими моряками

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Суд столицы Суд столицы Кабо-Верде Прая потребовал для одиннадцати российских моряков сроки от 13 до 18 лет по обвинению в контрабанде наркотиков, сообщает агентство Франс Пресс

Ранее депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, координирующий взаимодействие адвоката моряков и их семей, заявил, что суд в Кабо-Верде приступил к рассмотрению дела против российских моряков, обвиняемых в контрабанде наркотиков. Он указал, что моряки вину не признают и считают себя невиновными.

Агентство отмечает, что суд проходил с понедельника по пятницу. Моряков судили за "контрабанду наркотиков между странами" и за участие в "преступном сообществе". Обвинение потребовало приговорить 75-летнего капитана судна к 18 годам лишения свободы, и также к наказаниям в виде 13 или 15 лет заключения для остальных обвиняемых. Решение будет оглашено 28 февраля.

"Моряки были вовлечены в эти события по не зависящим от них обстоятельствам. Их наняли, чтобы они заработали на жизнь на грузовом судне, а затем они были вынуждены перевозить наркотики", - цитирует агентство слова адвоката моряков.

При этом сторона обвинения заявила, что экипаж намеренно перевозил кокаин, поскольку опытные моряки не могли подписывать контракты "не зная, какой груз они перевозят".