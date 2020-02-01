В Кабо-Верде прошел суд над российскими моряками

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Суд столицы Кабо-Верде Прая потребовал для одиннадцати российских моряков сроки от 13 до 18 лет по обвинению в контрабанде наркотиков, сообщает агентство Франс Пресс.
Ранее депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, координирующий взаимодействие адвоката моряков и их семей, заявил, что суд в Кабо-Верде приступил к рассмотрению дела против российских моряков, обвиняемых в контрабанде наркотиков. Он указал, что моряки вину не признают и считают себя невиновными.
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Агентство отмечает, что суд проходил с понедельника по пятницу. Моряков судили за "контрабанду наркотиков между странами" и за участие в "преступном сообществе". Обвинение потребовало приговорить 75-летнего капитана судна к 18 годам лишения свободы, и также к наказаниям в виде 13 или 15 лет заключения для остальных обвиняемых. Решение будет оглашено 28 февраля.
"Моряки были вовлечены в эти события по не зависящим от них обстоятельствам. Их наняли, чтобы они заработали на жизнь на грузовом судне, а затем они были вынуждены перевозить наркотики", - цитирует агентство слова адвоката моряков.
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При этом сторона обвинения заявила, что экипаж намеренно перевозил кокаин, поскольку опытные моряки не могли подписывать контракты "не зная, какой груз они перевозят".
Судно Eser под флагом Панамы, следовавшее из этой страны в Танжер (Марокко), было задержано прошлой зимой, когда сделало вынужденную остановку в порту Прая на Кабо-Верде после смерти одного из членов экипажа. По заявлению полиции Кабо-Верде, после проверки судна было конфисковано 9,57 тонны тюков с кокаином. Были задержаны 12 россиян - 11 моряков и капитан.