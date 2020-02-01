Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-01T17:43+0300
https://ria.ru/20200201/1564145979.html
Эвакуация россиян из Китая должна состояться 3-4 февраля
https://cdn23.img.ria.ru/images/156396/05/1563960567_77:0:2957:1620_1036x0_80_0_0_15c9b69704ea1e0a46034a0f20c1adc3.jpg
РИА Новости

Эвакуация россиян из Китая должна состояться 3-4 февраля

17:43 01.02.2020
2137
© РИА Новости / Александр КряжевАэропорт
Аэропорт
© РИА Новости / Александр Кряжев
Аэропорт. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Эвакуация россиян из Китая самолётами ВКС запланирована на 3-4 февраля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В связи с тем, что потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации китайской стороной, эвакуация российских граждан из Китая самолётами ВКС будет осуществляться 3-4 февраля", - сказал Песков журналистам.
Сотрудники Роспотребназдора обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса, прибывшего из Пекина
Вчера, 07:17
Через пункты пропуска в Приморье началась эвакуация россиян из Китая
По приказу Верховного главнокомандующего к эвакуации россиян из районов КНР, наиболее поражённых коронавирусом, будут привлечены самолёты ВКС РФ. В группировку войдут пять бортов. Как сообщает Минобороны РФ, в каждом самолете будут военные медики и специалисты в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.
720012
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаВоздушно-космические силы РоссииДмитрий ПесковКитайРоссияВ мире
Рекомендуем
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию
Сотрудники полиции на пропускном пункте в провинции Хубэй, КНР. 31 января 2020
В Казахстане задержали женщину, распространявшую слухи о коронавирусе
Бундестаг
В бундестаге рассказали, как НАТО обманула СССР при Горбачеве
Северо-Крымский канал
В ГД прокомментировали идею депутата Рады продавать воду в Крым
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Источник объяснил, почему немецкому самолету не дали сесть в Москве
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Пушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью
Обрушение крыши при демонтаже спортивно-концертного комплекса Петербургский
Сестра погибшего под завалами СКК в Петербурге рассказала о трагедии
Аэропорт Хельсинки
Немецкий самолет из Уханя вместо Москвы приземлился в Хельсинки
Акция протеста против плана палестино-израильского урегулирования в Секторе Газа
Пушков прокомментировал разрыв отношений Палестины с США и Израилем
Учительская в туалете школы №41 города Иланский Красноярского края
В красноярской школе в туалете оборудовали "учительскую"
Коронавирус
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Депутат Верховной рады от фракции Слуга народа Евгений Брагар
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Кремлевская набережная во время снегопада в Москве
Около 1300 устаревших советских актов утратят силу с 1 февраля
Отдыхающие на пляже Ката на острове Пхукет
В Таиланде утонула россиянка
Блокадница Ленинграда прокомментировала скандал в Керчи
Керченская блокадница прокомментировала скандал с подаренным "хлебом"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15Синоптики предупредили о падении давления в Москве
08:11В Приморье ситуацию с семьей, лишившейся дома, взяли на контроль
07:59В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:55В Новосибирске организовали проверку после обрушения в кафе
07:47В Московском зоопарке сурки проспят свой "официальный" праздник
07:44Китай надеется на объективную оценку своих усилий против коронавируса
07:38Пекин надеется сохранить связи с Турцией на фоне коронавируса
07:33В Индии второй человек заболел новым коронавирусом
07:29Глава дипломатии Евросоюза Боррель посетит Иран в понедельник
07:24Пекин поблагодарил Россию за гумпомощь в борьбе с коронавирусом
07:03Помпео в ходе визита в Казахстан обсудит торговлю и инвестирование
06:54В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в кафе
06:46Студентка из России рассказала о подготовке к эвакуации из Уханя
06:16ВОЗ сообщила о первой смерти от нового коронавируса за пределами Китая
06:16Критик рассказал о будущем певицы МакSим после приостановки карьеры
05:53В Подмосковье ликвидировали пожар в складском здании
05:51Японский эсминец "Таканами" отбыл для патрулирования на Ближний Восток
05:41Российскую базу в Тартусе посетили сирийские школьники
05:35Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
05:34Лавров оценил возможность попыток пересмотра Договора об Антарктике
Лента новостейМолния