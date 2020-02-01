Эвакуация россиян из Китая должна состояться 3-4 февраля

"В связи с тем, что потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации китайской стороной, эвакуация российских граждан из Китая самолётами ВКС будет осуществляться 3-4 февраля", - сказал Песков журналистам.

По приказу Верховного главнокомандующего к эвакуации россиян из районов КНР, наиболее поражённых коронавирусом, будут привлечены самолёты ВКС РФ. В группировку войдут пять бортов. Как сообщает Минобороны РФ, в каждом самолете будут военные медики и специалисты в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.