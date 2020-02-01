AirAsia Philippines и Air New Zealand ограничили полеты в Китай

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Филиппинская авиакомпания AirAsia Philippines и новозеландская Филиппинская авиакомпания AirAsia Philippines и новозеландская Air New Zealand сократили число рейсов в китайские города в связи с распространением в стране нового типа коронавируса , в результате которого погибли более 250 человек.

Как сообщает филиппинский портал Rappler, AirAsia Philippines отменила полеты из Манилы и Калибо в Гонконг, Макао, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Шанхай до первого марта 2020 года. Как заявил перевозчик, это решение было принято "учитывая текущее положение в здравоохранении" в регионе. Ранее авиакомпания приостановила полеты в китайский город Ухань и из него.

Новозеландская авиакомпания Air New Zealand на фоне распространения коронавируса приостановила рейсы из Окленда в Шанхай с 9 февраля по 29 марта. Как сообщил официальный представитель компании Дэвид Морган, решение связано, в том числе, с возможным сокращением популярности этого маршрута в следующие два месяца сообщает газета New Zealand Herald.