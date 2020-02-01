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2020-02-01T17:24+0300
https://ria.ru/20200201/1564145445.html
Пушков прокомментировал разрыв отношений Палестины с США и Израилем
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РИА Новости

Пушков прокомментировал разрыв отношений Палестины с США и Израилем

17:24 01.02.2020
24020
© REUTERS / Mohammed SalemАкция протеста против плана палестино-израильского урегулирования в Секторе Газа
Акция протеста против плана палестино-израильского урегулирования в Секторе Газа
© REUTERS / Mohammed Salem
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. "Сделка века", которая должна была положить конец конфликту между Израилем и Палестиной, окончилась "пшиком" и провалом, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

"Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил о прекращении отношений с США и Израилем из-за их отказа от имевшихся соглашений и резолюций. Сделку бросили Трампу на стол и ушли. Даже для бронебойного Трампа это пощёчина", — написал парламентарий в Twitter.

Ранее Махмуд Аббас сообщил, что США "больше не является другом" Палестины, и автономия прекращает всякие отношения, в том числе в сфере безопасности, "в свете отрицания ими ранее заключенных соглашений и международного права".
Двадцать восьмого января Трамп представил "сделку века" — проект соглашения, которое должно положить конец конфликту между Израилем и Палестиной.
Этот план признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, отбрасывает принципиальную для палестинцев проблему возвращения беженцев, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину.
Что касается Палестины, то "сделка века" предполагает создание демилитаризованного государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. Сделать столицей этого государства планируется Абу-Дис, город на восточной окраине Иерусалима, за "забором безопасности".
Акция протеста против плана палестино-израильского урегулирования в Секторе Газа
31 января, 17:00
В секторе Газа проходят массовые митинги против "сделки века"
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Обсудить 27
Дональд ТрампАлексей ПушковМахмуд АббасПалестинаСШАИзраильВ мире
Популярные комментарии
Почему бы этих беженцев не разместить в Москве и не взять на РФ заботу о Палестинской автономии.
1 февраля, 17:32
Aldanis Darkwood
67410032
Сейчас Палестину финансируют в основном ЕС, США и саудиты. Теперь они потеряют часть финансирования, а самим зарабатывать у них что-то не получается и РФ их финансировать не спешит. Может быть Пушков поделится доходами?
1 февраля, 18:35
igor nigarb
51320121
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