Пушков прокомментировал разрыв отношений Палестины с США и Израилем

"Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил о прекращении отношений с США и Израилем из-за их отказа от имевшихся соглашений и резолюций. Сделку бросили Трампу на стол и ушли. Даже для бронебойного Трампа это пощёчина", — написал парламентарий в Twitter .