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В Хельсинки впервые в истории зафиксировали бесснежный январь
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РИА Новости

В Хельсинки впервые в истории зафиксировали бесснежный январь

17:12 01.02.2020
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© Fotolia / Pavel ParmenovНа одной из улиц в Хельсинки
На одной из улиц в Хельсинки
© Fotolia / Pavel Parmenov
На одной из улиц в Хельсинки . Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 1 фев - РИА Новости. Впервые в истории Хельсинки весь январь прошел без снега, в то время как на севере Финляндии выпало рекордное количество осадков, сообщает в субботу метеорологический институт страны.
"На метеостанции в Хельсинки за весь январь не было зарегистрировано ни одного сантиметра снега. Это первый раз в истории метеостанции", - сообщает организация.
Для примерно 60% территории Финляндии январь был теплее обычного на 7-8 градусов, больше соответствуя марту-апрелю. Самая высокая температура воздуха в январе была зарегистрирована в районе города Турку 21 января - плюс 9,2 градуса Цельсия.
Ситуация на севере Финляндии совершенно иная. В северном населённом пункте Киттиля 30 января было зафиксировано 111 сантиметров снега, и это уже седьмой снежный рекорд в этом месте в течение января 2020 года, уточняют метеорологи.
Москва
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ТуркуФинляндияХельсинкиВ мире
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