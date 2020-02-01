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В провинции Хубэй продлили выходные до 13 февраля
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РИА Новости

В провинции Хубэй продлили выходные до 13 февраля

17:10 01.02.2020
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© REUTERS / China DailyВрач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Выходные в китайской провинции Хубэй из-за коронавируса продлили до 13 февраля, сообщает газета Hubei Daily со ссылкой на местные власти.
"Чтобы усилить борьбу с пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, выходные продлеваются до 13 февраля, 14 февраля официально выходим на работу", - написала газета в Weibo.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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ХубэйРаспространение нового коронавирусаКитайВ мире
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