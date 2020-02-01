Роспотребнадзор разработал постановление о мерах против коронавируса

"Оперативно разработано и по поручению Правительства РФ 31 января 2020 года зарегистрировано в Министерстве юстиции постановление Главного государственного санитарного врача РФ "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", - говорится в сообщении.

Так, постановление определяет основной перечень мероприятий по изоляции и медицинскому наблюдению лиц, прибывающих из Китая.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.