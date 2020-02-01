В красноярской школе в туалете оборудовали "учительскую"

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В школе № 41 города Иланский Красноярского края оборудовали кабинет для педагогов в туалете. Соответствующее видео опубликовал телеканал "ТВК Красноярск".
На кадрах видно, что в "кабинете" сидит учительница, проверяющая тетради. Рядом с ней установлены компьютер и принтер.
Ранее местные СМИ писали, что учебное заведение закрыли из-за угрозы обрушения, а все занятия проводятся в пристройке, при этом часть парт размещена в столовой.
В пресс-службе краевого Министерства образования сообщили РИА Новости, что разберутся с ситуацией в школе и направят официальный запрос с просьбой пояснить ситуацию.
На днях в этой школе произошел инцидент, когда один из учеников молотком повредил глаз другому. Следственный комитет проводит проверку по этому поводу.
17 января, 16:34На Кубани возбуждено уголовное дело о приемке аварийной школы