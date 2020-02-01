В красноярской школе в туалете оборудовали "учительскую"

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В школе № 41 города Иланский В школе № 41 города Иланский Красноярского края оборудовали кабинет для педагогов в туалете. Соответствующее видео опубликовал телеканал " ТВК Красноярск ".

На кадрах видно, что в "кабинете" сидит учительница, проверяющая тетради. Рядом с ней установлены компьютер и принтер.

Ранее местные СМИ писали, что учебное заведение закрыли из-за угрозы обрушения, а все занятия проводятся в пристройке, при этом часть парт размещена в столовой.

В пресс-службе краевого Министерства образования сообщили РИА Новости, что разберутся с ситуацией в школе и направят официальный запрос с просьбой пояснить ситуацию.