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В красноярской школе в туалете оборудовали "учительскую"
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РИА Новости

В красноярской школе в туалете оборудовали "учительскую"

17:02 01.02.2020 (обновлено: 17:46 01.02.2020)
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В школе № 41 города Иланский Красноярского края оборудовали кабинет для педагогов в туалете. Соответствующее видео опубликовал телеканал "ТВК Красноярск".
На кадрах видно, что в "кабинете" сидит учительница, проверяющая тетради. Рядом с ней установлены компьютер и принтер.
Ранее местные СМИ писали, что учебное заведение закрыли из-за угрозы обрушения, а все занятия проводятся в пристройке, при этом часть парт размещена в столовой.
В пресс-службе краевого Министерства образования сообщили РИА Новости, что разберутся с ситуацией в школе и направят официальный запрос с просьбой пояснить ситуацию.
На днях в этой школе произошел инцидент, когда один из учеников молотком повредил глаз другому. Следственный комитет проводит проверку по этому поводу.
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Красноярский крайИланский районОбщество
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