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Лавров провел переговоры с главой МИД Китая
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РИА Новости

Лавров провел переговоры с главой МИД Китая

16:55 01.02.2020 (обновлено: 17:02 01.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону обсудил с китайским коллегой Ван И взаимодействие в борьбе с коронавирусом, сообщил МИД РФ.
"С российской стороны дана высокая оценка мерам, предпринимаемым Китаем в борьбе с распространением заболевания, вызванного коронавирусом. Обсуждены вопросы российско-китайского взаимодействия в данной сфере", - говорится в сообщении ведомства.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыВан И (политик)Сергей ЛавровМИД РФМИД КНРВ мире
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