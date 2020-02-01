Авиакомпания "Якутия" временно приостановила рейсы в Харбин

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения коронавируса из Китайской Народной Республики, авиакомпания "Якутия" информирует, что с 1 февраля 2020 года временно приостанавливается выполнение рейса по маршруту Якутск - Харбин - Якутск, в связи с временным запретом правительства РФ и федерального агентства воздушного транспорта на осуществление регулярных пассажирских перевозок граждан с территории Российской Федерации и на территорию Китая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры, имеющие авиабилеты по указанному маршруту, могут без штрафных санкций оформить возврат по месту их приобретения.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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