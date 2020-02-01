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Авиакомпания "Якутия" временно приостановила рейсы в Харбин
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РИА Новости

Авиакомпания "Якутия" временно приостановила рейсы в Харбин

16:53 01.02.2020
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© Flickr / Alex PolezhaevСамолет авиакомпании "Якутия"
Самолет авиакомпании Якутия
© Flickr / Alex Polezhaev
Самолет авиакомпании "Якутия" . Архивное фото
ЯКУТСК, 1 фев – РИА Новости. Авиакомпания "Якутия" с 1 февраля временно приостановила рейсы в Харбин из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения коронавируса из Китайской Народной Республики, авиакомпания "Якутия" информирует, что с 1 февраля 2020 года временно приостанавливается выполнение рейса по маршруту Якутск - Харбин - Якутск, в связи с временным запретом правительства РФ и федерального агентства воздушного транспорта на осуществление регулярных пассажирских перевозок граждан с территории Российской Федерации и на территорию Китая", - говорится в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаЯкутия (авиакомпания)ХарбинКитайРоссияОбщество
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