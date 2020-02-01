Авиакомпания "Якутия" временно приостановила рейсы в Харбин

ЯКУТСК, 1 фев – РИА Новости. Авиакомпания Авиакомпания "Якутия" с 1 февраля временно приостановила рейсы в Харбин из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения коронавируса из Китайской Народной Республики, авиакомпания "Якутия" информирует, что с 1 февраля 2020 года временно приостанавливается выполнение рейса по маршруту Якутск - Харбин - Якутск, в связи с временным запретом правительства РФ и федерального агентства воздушного транспорта на осуществление регулярных пассажирских перевозок граждан с территории Российской Федерации и на территорию Китая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры, имеющие авиабилеты по указанному маршруту, могут без штрафных санкций оформить возврат по месту их приобретения.