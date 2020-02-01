В тюменском вузе рассказали о мерах по профилактике коронавируса

"Мы обрабатываем все санитарными средствами – не так, как обычно, и чаще, чем обычно. Если раньше мы обрабатывали три раза в день учебные корпуса и общежития, то теперь эта частотность – через три часа. Все общежития мониторятся медиками – не вузовскими, нас патронируют наши поликлиники. Идут замеры температуры, у ребят спрашивают, есть ли жалобы или нет. Даже если какие-то симптомы фантомные, все равно с ребятами разговаривают, дают противовирусные (препараты). Во время локализации китайских студентов они были обеспечены всем – водой, питанием и образовательными ресурсами, в том числе. Все у нас штатно", - сказала ректор.