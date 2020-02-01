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В тюменском вузе рассказали о мерах по профилактике коронавируса
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РИА Новости

В тюменском вузе рассказали о мерах по профилактике коронавируса

16:35 01.02.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Обработку в Тюменском индустриальном университете (ТИУ), где студентка заболела коронавирусом, проводят каждые три часа, сообщила журналистам в субботу ректора вуза Вероника Ефремова.
В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в РФ выявлены два первых случая коронавируса, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в регионе лабораторно подтвержден случай коронавируса у китайской студентки. Управление Роспотребнадзора по региону сообщило, что состояние студентки удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Организован комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение распространения инфекции.
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"Мы обрабатываем все санитарными средствами – не так, как обычно, и чаще, чем обычно. Если раньше мы обрабатывали три раза в день учебные корпуса и общежития, то теперь эта частотность – через три часа. Все общежития мониторятся медиками – не вузовскими, нас патронируют наши поликлиники. Идут замеры температуры, у ребят спрашивают, есть ли жалобы или нет. Даже если какие-то симптомы фантомные, все равно с ребятами разговаривают, дают противовирусные (препараты). Во время локализации китайских студентов они были обеспечены всем – водой, питанием и образовательными ресурсами, в том числе. Все у нас штатно", - сказала ректор.
По ее словам, у нее есть "хорошие основания для оптимизма".
"Мы не заметили оттока, мы не заметили заявлений или звонков от студентов с 29 января по сегодняшнее число о том, что они не приезжают по тем или иным причинам… На самом деле им (студентам) бояться нечего – только плохих оценок – и надо возвращаться на учебу. Все, что нужно для их безопасности, сделано", - подчеркнула Ефремова.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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