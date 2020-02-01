Вьетнам приостановил авиасообщение с Китаем из-за коронавируса

Ранее сообщалось, что первой вьетнамской авиакомпанией, объявившей о приостановке полетов в Китай с 1 февраля, стал бюджетный перевозчик Vietjet. Вслед за Vietjet о приостановке полетов в Китай со следующей недели объявила авиакомпания Vietnam Airlines.

Как передает газета, Управление гражданской авиации Вьетнама (CAAV) объявило о том, что все разрешения, выданные на осуществление перелетов между Вьетнамом и Китаем, были временно аннулированы. Принятые меры распространяются, в том числе, на Тайбэй, Гонконг и Макао.

Запрет на полеты начинает действовать с субботы с 13.00 по местному времени (9.00 мск) и до дальнейшего уведомления Управления.

Кроме того, обсуждается возможность приостановления выдачи туристических виз иностранцам, которые посетили КНР за последние две недели. Данная мера не коснется служебных виз, выданных по особым случаям.

Как сообщает издание, в субботу премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук объявил об эпидемии коронавируса в стране. Датой начала эпидемии называется 23 января, когда два первых случая заражения коронавирусом нового типа были зарегистрированы во Вьетнаме. В заявлении подчеркивается, что вспышка является "чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

По данным газеты, по состоянию на сегодняшний день во Вьетнаме выявлено шесть подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом. Заболевание было зарегистрировано в трех провинциях: Кханьхоа, Тханьхоа и Виньфук. Также всего было зафиксировано 92 случая с подозрением на заражение, 65 из них не подтвердились, 27 человек находятся под карантином.