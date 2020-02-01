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Вьетнам приостановил авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
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РИА Новости

Вьетнам приостановил авиасообщение с Китаем из-за коронавируса

16:29 01.02.2020
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© REUTERS / VNA/Dinh HangВрачи в защитных костюмах в больнице города Хошимин
Врачи в защитных костюмах в больнице города Хошимин
© REUTERS / VNA/Dinh Hang
Врачи в защитных костюмах в больнице города Хошимин
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вьетнам полностью приостанавливает авиасообщение с Китаем из-за распространения коронавируса, сообщает газета Vietnam News со ссылкой на Управление гражданской авиации Вьетнама (CAAV).
Ранее сообщалось, что первой вьетнамской авиакомпанией, объявившей о приостановке полетов в Китай с 1 февраля, стал бюджетный перевозчик Vietjet. Вслед за Vietjet о приостановке полетов в Китай со следующей недели объявила авиакомпания Vietnam Airlines.
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Как передает газета, Управление гражданской авиации Вьетнама (CAAV) объявило о том, что все разрешения, выданные на осуществление перелетов между Вьетнамом и Китаем, были временно аннулированы. Принятые меры распространяются, в том числе, на Тайбэй, Гонконг и Макао.
Запрет на полеты начинает действовать с субботы с 13.00 по местному времени (9.00 мск) и до дальнейшего уведомления Управления.
Кроме того, обсуждается возможность приостановления выдачи туристических виз иностранцам, которые посетили КНР за последние две недели. Данная мера не коснется служебных виз, выданных по особым случаям.
Как сообщает издание, в субботу премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук объявил об эпидемии коронавируса в стране. Датой начала эпидемии называется 23 января, когда два первых случая заражения коронавирусом нового типа были зарегистрированы во Вьетнаме. В заявлении подчеркивается, что вспышка является "чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение".
По данным газеты, по состоянию на сегодняшний день во Вьетнаме выявлено шесть подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом. Заболевание было зарегистрировано в трех провинциях: Кханьхоа, Тханьхоа и Виньфук. Также всего было зафиксировано 92 случая с подозрением на заражение, 65 из них не подтвердились, 27 человек находятся под карантином.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаВьетнамКитайУханьВ мире
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