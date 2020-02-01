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Ежегодный отчет правительства в Госдуме может состояться 15 апреля
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РИА Новости

Ежегодный отчет правительства в Госдуме может состояться 15 апреля

16:13 01.02.2020 (обновлено: 16:14 01.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Ежегодный отчёт правительства в Госдуме может состояться 15 апреля, соответствующую дату предложил думский комитет по контролю и регламенту, следует из повестки к заседанию Совета ГД на понедельник.
"Комитет предлагает заслушать на заседании Государственной Думы 15 апреля 2020 года ежегодный отчет Правительства Российской Федерации о результатах его деятельности за 2019 год", - говорится в документе.
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Кроме того, фракциям Госдумы предлагается до 2 марта 2020 года представить в комитет вопросы о деятельности кабмина за 2019 год, а комитету подготовить и внести на рассмотрение Совета Государственной Думы 11 марта 2020 года перечень вопросов, сформированный по предложениям фракций.
Также предполагается, что к 11 марта комитет подготовит и внесет на рассмотрение Совета процедуру рассмотрения вопроса о ежегодном отчете правительства.
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