Ежегодный отчет правительства в Госдуме может состояться 15 апреля

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Ежегодный отчёт правительства в Госдуме может состояться 15 апреля, соответствующую дату предложил думский комитет по контролю и регламенту, следует из повестки к заседанию Совета ГД на понедельник.
"Комитет предлагает заслушать на заседании Государственной Думы 15 апреля 2020 года ежегодный отчет Правительства Российской Федерации о результатах его деятельности за 2019 год", - говорится в документе.
Кроме того, фракциям Госдумы предлагается до 2 марта 2020 года представить в комитет вопросы о деятельности кабмина за 2019 год, а комитету подготовить и внести на рассмотрение Совета Государственной Думы 11 марта 2020 года перечень вопросов, сформированный по предложениям фракций.
Также предполагается, что к 11 марта комитет подготовит и внесет на рассмотрение Совета процедуру рассмотрения вопроса о ежегодном отчете правительства.
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