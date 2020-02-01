Ежегодный отчет правительства в Госдуме может состояться 15 апреля

"Комитет предлагает заслушать на заседании Государственной Думы 15 апреля 2020 года ежегодный отчет Правительства Российской Федерации о результатах его деятельности за 2019 год", - говорится в документе.

Кроме того, фракциям Госдумы предлагается до 2 марта 2020 года представить в комитет вопросы о деятельности кабмина за 2019 год, а комитету подготовить и внести на рассмотрение Совета Государственной Думы 11 марта 2020 года перечень вопросов, сформированный по предложениям фракций.