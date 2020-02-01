Мэра Сухума выдвинули кандидатом на пост президента Абхазии

Ранее сообщалось, что протестующие, требуя отставки президента, 9 января ворвались в администрацию главы Абхазии. На следующий день Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. Двенадцатого января президент Рауль Хаджимба подал в отставку. ЦИК назначил повторные выборы президента республики на 22 марта.

"Зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Кана Кварчия кандидатом в президенты", - сказал представитель ЦИК.

Кварчия был назначен исполняющим обязанности главы администрации города Сухум 21 октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что ЦИК Абхазии зарегистрировал партию "Акзаара", выдвинувшей кандидатом в президенты экс-министра внутренних дел Абхазии Леонида Дзапшбу и инициативную группу по выдвижению Аслана Бжания кандидатом на пост президента Абхазии.

Выдвижение кандидатов в президенты Абхазии началось 22 января и продлится до 11 февраля. На выборы будет потрачено 15 миллионов рублей. Лингвистическая комиссия центризбиркома Абхазии уже назначила даты проведения экзаменов по абхазскому языку для кандидатов в президенты, они должны будут написать сочинение и рассказать о себе. Экзамены по абхазскому языку пройдут 27 и 31 января, а также 3, 7, 10, 11 февраля.