В Госдуме прокомментировали визит Помпео в Минск

"Для того, чтобы ситуацию нормализовать, и для того, чтобы иметь возможность осуществлять свои коммерческие интересы, они тоже были заявлены в ходе этого визита, так и решать свои геополитические задачи … нужно если не подвести черту сейчас под прежней политикой, то хотя бы намекнуть на то, что США готовы пересматривать свои подходы и практику давления на Белоруссию через обвинения в недемократизме белорусской политической системы", - подчеркнул Новиков.