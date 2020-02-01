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В Госдуме прокомментировали визит Помпео в Минск
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали визит Помпео в Минск

15:58 01.02.2020
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© Sputnik /  / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и госсекретарь США Майк Помпео во Дворце Независимости в Минске. 1 февраля 2020
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и госсекретарь США Майк Помпео во Дворце Независимости в Минске. 1 февраля 2020
© Sputnik /
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. США решают принципиально важную для себя задачу блокирования возможных интеграционных процессов на постсоветской территории, сказал первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя визит госсекретаря США Майка Помпео в Минск.
Ранее Помпео посетил Белоруссию в рамках своего евразийского турне. Целью визита в госдепартаменте США ранее называли стремление "подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Белоруссии и подтвердить стремление к нормализации двусторонних отношений".
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"На постсоветском пространстве США решают принципиально важную для себя задачу блокирования возможных интеграционных процессов на этой территории. И сам визит Помпео сконструирован так, что посетить предполагается целый ряд бывших постсоветских республик, это и Белоруссия, и Украина, и среднеазиатские республики. США настойчиво и последовательно реализуют свои внешнеполитические задачи и в этом отношении нам есть, чему у них поучиться", - заявил Новиков.
Депутат подчеркнул, что со стороны Запада и со стороны США неоднократно звучали различные обвинения как в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, так и в отношении всего государства, которое было названо недемократичным. В том числе эти обвинения послужили основанием для санкционных мер, которые Запад ввел в отношении Белоруссии раньше, чем в отношении России.
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"Для того, чтобы ситуацию нормализовать, и для того, чтобы иметь возможность осуществлять свои коммерческие интересы, они тоже были заявлены в ходе этого визита, так и решать свои геополитические задачи … нужно если не подвести черту сейчас под прежней политикой, то хотя бы намекнуть на то, что США готовы пересматривать свои подходы и практику давления на Белоруссию через обвинения в недемократизме белорусской политической системы", - подчеркнул Новиков.
Депутат назвал "лукавым сигналом" заявление Помпео о том, что в Белоруссии, по мнению госсекретаря США, наблюдается значительный прогресс в вопросах демократии.
"Все необходимые намеки сделаны, все необходимые иллюзии, которые Трамп и его команда хотели бы посеять у Белорусской стороны, сделаны. Но самое главное, я думаю, что во главе Белоруссии стоят люди, которые понимают цену американским обещаниям. Цену этим обещаниям много раз мог видеть весь мир. Я думаю, что здравого смысла здесь будет достаточно для того, чтобы выстраивать внешнюю и внутреннюю политику с понимаем того, что из себя представляют США и обещания их государственных лидеров", - заключил Новиков.
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Майк ПомпеоДмитрий НовиковАлександр ЛукашенкоГосдума РФБелоруссияРоссияСШАВ мире
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У российских политиков всегда один ответ на любой вызов - грабить собственный народ. Мне вот интересно, новый премьер ничего ответить не хочет на фильм о своем сказочном богатстве?
1 февраля, 16:16
МСМаксим Солдусов
520019
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