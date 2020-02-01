Ветеран СВР рассказала, как любовь к балету помогла ей в разведке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев - РИА Новости. Выдающаяся отечественная разведчица-нелегал, полковник в отставке Выдающаяся отечественная разведчица-нелегал, полковник в отставке Тамара Нетыкса рассказала, что в ходе работы в Латинской Америке укрепила свою легендированную биографию якобы фактом обучения балетному искусству у великой кубинской балерины Алисии Алонсо

Нелегалом называется разведчик, действующий в иностранном государстве под видом гражданина этого государства или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендированной биографией (легендой).

В минувший вторник директор СВР Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" обнародовал имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, внесших большой вклад в защиту интересов и обеспечение безопасности России. Среди них - Герой России, генерал-майор в отставке Виталий Нетыкса (1946-2011) и Тамара Нетыкса (родилась в 1949 году).

Сюжет о супругах Нетыкса был показан в субботнем эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на канале " Россия 1 ". В этом материале рассказывалось о том, что разведчики работали в Латинской Америке. Там Тамара Нетыкса носила имя "Ана-Мария".

Однажды на Кубе Тамара Нетыкса стала свидетельницей встречи двух великих балерин - советской танцовщицы Галины Улановой и ее кубинской коллеги Алисии Алонсо. Тогда Алонсо рассказала, что преподавала в балетной школе в Бразилии.

"Я много лет занималась балетом", - рассказала Тамара Нетыкса. И то, что у Алонсо были ученицы, разведчица решила использовать для расширения своей легенды.

Позже в другую страну, где находились супруги Нетыкса, Алонсо приехала с гастролями. И знакомая Тамары Нетыксы из лучших побуждений подвела разведчицу к легендарной балерине. "Она меня встретила, обнимала: "Аннушка, моя ученица любимая!", - вспоминает ветеран СВР. Но эта неожиданная встреча не грозила разведчице провалом. "Я знала, что у Алонсо плохое зрение", - рассказала Тамара Нетыкса. Таким образом, разведчице удалось публично подкрепить деталь из своей легенды.

Согласно данным, обнародованным СВР, Виталий и Тамара Нетыкса в 1978-1998 годах выполняли специальные задания в особых условиях, работая в странах с жестким административно-полицейским режимом в условиях, сопряженных с риском для жизни.