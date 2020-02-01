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Троих китайцев, прилетевших из Дубая, не пустили в Иракский Курдистан
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РИА Новости

Троих китайцев, прилетевших из Дубая, не пустили в Иракский Курдистан

15:55 01.02.2020 (обновлено: 15:56 01.02.2020)
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© REUTERS / Essam al-SudaniМедицинский работник проводит осмотр пассажира в аэропорту Басры, Ирак
Медицинский работник проводит осмотр пассажира в аэропорту Басры, Ирак
© REUTERS / Essam al-Sudani
Медицинский работник проводит осмотр пассажира в аэропорту Басры, Ирак
КАИР, 1 фев - РИА Новости. Руководство аэропорта города Эрбиль в Иракском Курдистане отправило обратно в Дубай троих китайцев, не пустив их в город в рамках мер по борьбе с новым коронавирусом, передает телеканал NRT.
"Троим гражданам Китая в субботу был запрещен въезд в Курдистан в целях воспрепятствования распространению коронавируса", - цитирует канал заявление сотрудника паспортного контроля аэропорта Рузкара Фаранзада.
По его словам, граждане КНР были отправлены обратно в Дубай, откуда они изначально прибыли в Эрбиль.
В пятницу руководство аэропорта иракского города Басра на юге страны решило не пускать в страну всех прибывающих рейсами из Китая из-за угрозы коронавируса.
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Распространение нового коронавирусаИракский КурдистанКитайВ мире
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