Троих китайцев, прилетевших из Дубая, не пустили в Иракский Курдистан

КАИР, 1 фев - РИА Новости. Руководство аэропорта города Эрбиль в Иракском Курдистане отправило обратно в Дубай троих китайцев, не пустив их в город в рамках мер по борьбе с новым коронавирусом, передает телеканал NRT.
"Троим гражданам Китая в субботу был запрещен въезд в Курдистан в целях воспрепятствования распространению коронавируса", - цитирует канал заявление сотрудника паспортного контроля аэропорта Рузкара Фаранзада.
По его словам, граждане КНР были отправлены обратно в Дубай, откуда они изначально прибыли в Эрбиль.
В пятницу руководство аэропорта иракского города Басра на юге страны решило не пускать в страну всех прибывающих рейсами из Китая из-за угрозы коронавируса.
В Ираке случаев заболевания коронавирусом пока не выявлено.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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