Троих китайцев, прилетевших из Дубая, не пустили в Иракский Курдистан

"Троим гражданам Китая в субботу был запрещен въезд в Курдистан в целях воспрепятствования распространению коронавируса", - цитирует канал заявление сотрудника паспортного контроля аэропорта Рузкара Фаранзада.

По его словам, граждане КНР были отправлены обратно в Дубай, откуда они изначально прибыли в Эрбиль.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.