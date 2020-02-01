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Губернатор Нижегородской области опроверг все сообщения о коронавирусе
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РИА Новости

Губернатор Нижегородской области опроверг все сообщения о коронавирусе

15:55 01.02.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 фев - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал фейками все сообщения о коронавирусе в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Сообщения о подозрениях на коронавирус на территории Нижегородской области, которые сейчас можно встретить в соцсетях, являются фейками. В регионе на данный момент нет случаев подозрения на заболевания, вызванные коронавирусом", - заявил Никитин.
По его словам, распространение подобной информации "не только демонстрирует глупость и безответственность их авторов, но и напрямую нарушает закон". "Всем любителям тиражировать фейки напоминаю об ответственности за это! Нижегородцев призываю более критично относиться к подобным сообщениям и ориентироваться на официальные источники", - добавил Никитин.
Глава региона посоветовал следовать рекомендациям Минздрава и Роспотребнадзора - заботиться о своем здоровье, соблюдать правила гигиены и укреплять иммунитет. "Даже обычный грипп может нанести очень серьезный вред ослабленному организму", - сказал губернатор.
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Он отметил, что правительство России принимает все необходимые противоэпидемические меры. Оперативный штаб с привлечением МЧС, Роспотребнадзора и других ведомств создан и в Нижегородской области. Базой для проведения диагностических исследований материала от больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию выбран институт имени Блохиной в Нижнем Новгороде. Там уже используется тест-система на определение вируса. Это единственный центр в ПФО, проводящий такой вид диагностики.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая, в том числе двое в России. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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