Губернатор Нижегородской области опроверг все сообщения о коронавирусе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 фев - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал фейками все сообщения о коронавирусе в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Сообщения о подозрениях на коронавирус на территории Нижегородской области , которые сейчас можно встретить в соцсетях, являются фейками. В регионе на данный момент нет случаев подозрения на заболевания, вызванные коронавирусом ", - заявил Никитин.

По его словам, распространение подобной информации "не только демонстрирует глупость и безответственность их авторов, но и напрямую нарушает закон". "Всем любителям тиражировать фейки напоминаю об ответственности за это! Нижегородцев призываю более критично относиться к подобным сообщениям и ориентироваться на официальные источники", - добавил Никитин.

Глава региона посоветовал следовать рекомендациям Минздрава и Роспотребнадзора - заботиться о своем здоровье, соблюдать правила гигиены и укреплять иммунитет. "Даже обычный грипп может нанести очень серьезный вред ослабленному организму", - сказал губернатор.

Он отметил, что правительство России принимает все необходимые противоэпидемические меры. Оперативный штаб с привлечением МЧС, Роспотребнадзора и других ведомств создан и в Нижегородской области. Базой для проведения диагностических исследований материала от больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию выбран институт имени Блохиной в Нижнем Новгороде. Там уже используется тест-система на определение вируса. Это единственный центр в ПФО, проводящий такой вид диагностики.