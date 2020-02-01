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В России создали новую партию "За правду"
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РИА Новости

В России создали новую партию "За правду"

15:45 01.02.2020 (обновлено: 20:26 01.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОснователь политической партии "За правду" писатель Захар Прилепин
Основатель политической партии За правду писатель Захар Прилепин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Основатель политической партии "За правду" писатель Захар Прилепин. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В России создана новая партия "За правду", лидером которой стал писатель Захар Прилепин, передает корреспондент РИА Новости.
По итогам голосования на учредительном съезде решение о создании партии было принято единогласно.
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"Нет ничего удивительного в том, что, конечно же, движению "За правду" нужна организация, которая реализует все эти вещи, касающиеся и Конституции, и социальной жизни, и политической, и культурной, все это будет воплощать в жизнь. Именно с этой целью мы и создаем партию "За правду", — сказал Прилепин на учредительном съезде партии.

Делегаты съезда проголосовали за принятие программы партии, а также избрали первыми заместителями председателя Александра Бабакова и Александра Казакова, заместителем главы "За правду" Сергея Пускепалиса, секретарем ЦК Александра Воробьева и его членов.
В голосовании приняли участие делегаты из 58 субъектов России.
Ранее Прилепин рассказал, что планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году и выборах 2020 года в случае создания политической партии. До этого в конце октября прошлого года писатель объявил, что создает движение "За правду".
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Госдума РФЗахар ПрилепинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Мой голос ему тчк
1 февраля, 15:55
Славик М
75500265
Всем кто стоял на болотной по сторону баррикад, а потом перекрасился - не верю
1 февраля, 15:49
Алексей Алексеев
891032035
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