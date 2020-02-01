В России создали новую партию "За правду"

"Нет ничего удивительного в том, что, конечно же, движению "За правду" нужна организация, которая реализует все эти вещи, касающиеся и Конституции, и социальной жизни, и политической, и культурной, все это будет воплощать в жизнь. Именно с этой целью мы и создаем партию "За правду", — сказал Прилепин на учредительном съезде партии.