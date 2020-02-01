В Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом

Эвакуация японцев, пожелавших уехать из Уханя, началась в среду. С третьим чартерным рейсом все желающие вернулись на родину. Чартерные рейсы, предоставленные МИД Японии, фактически стали единственной возможностью покинуть страну после того, как авиасообщение было прекращено в Ухане. Второй рейс приземлился утром в четверг.

В самолете находились врачи и медперсонал, он оснащен приборами, сканирующими температуру тела. Вне зависимости от того, есть ли первые признаки заболевания или нет, на специально выделенных автобусах всех пассажиров направляют в больницу для обследования и анализов.