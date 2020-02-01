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В Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом

15:43 01.02.2020
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© AP Photo / Chiang Ying-yingЛюди в защитных масках в Тайбэе
Люди в защитных масках в Тайбэе
© AP Photo / Chiang Ying-ying
ТОКИО, 1 фев – РИА Новости. Еще у троих прибывших из китайского города Ухань японцев выявили новый тип коронавируса, сообщил телеканал NHK.
Все они приехали чартерными рейсами из Уханя. Один из них приехал самым первым рейсом в среду, первоначальная реакция на вирус была отрицательной, но при повторном анализе вирус удалось выявить. Еще два человека прилетели в пятницу на третьем чартерном рейсе.
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Таким образом, из 565 человек, вернувшихся на родину в связи с распространением нового типа коронавируса, он был обнаружен у 8 человек. Всего число заболевших в Японии составило 20 человек.
Эвакуация японцев, пожелавших уехать из Уханя, началась в среду. С третьим чартерным рейсом все желающие вернулись на родину. Чартерные рейсы, предоставленные МИД Японии, фактически стали единственной возможностью покинуть страну после того, как авиасообщение было прекращено в Ухане. Второй рейс приземлился утром в четверг.
В самолете находились врачи и медперсонал, он оснащен приборами, сканирующими температуру тела. Вне зависимости от того, есть ли первые признаки заболевания или нет, на специально выделенных автобусах всех пассажиров направляют в больницу для обследования и анализов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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