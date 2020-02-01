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Qatar Airways приостановил рейсы в Китай
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РИА Новости

Qatar Airways приостановил рейсы в Китай

15:42 01.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Qatar Airways
Самолет авиакомпании Qatar Airways
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании Qatar Airways. Архивное фото
КАИР, 1 фев - РИА Новости. Катарский национальный авиаперевозчик Qatar Airways принял решение приостановить все рейсы в Китай с 3 февраля в связи с распространением коронавируса, говорится в полученном РИА Новости в субботу пресс-релизе авиакомпании.
"Авиакомпания Qatar Airways приняла решение приостановить рейсы в Китай с 3 февраля вплоть до последующего уведомления в связи с серьезными операционными сложностями и одновременным введением многими государствами ограничений на допуск пассажиров, посетивших Китай", - говорится в пресс-релизе.
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