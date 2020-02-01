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2020-02-01T16:38+0300
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Палестина заявила о прекращении любых отношений с США и Израилем
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РИА Новости

Палестина заявила о прекращении любых отношений с США и Израилем

15:41 01.02.2020 (обновлено: 16:38 01.02.2020)
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© REUTERS / Mohammed SalemАкция протеста против плана палестино-израильского урегулирования в секторе Газа
Акция протеста против плана палестино-израильского урегулирования в секторе Газа
© REUTERS / Mohammed Salem
Акция протеста против плана палестино-израильского урегулирования в секторе Газа. Архивное фото
КАИР, 1 фев — РИА Новости. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Палестина прекращает все отношения с США и Израилем после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о "сделке века".
"Мы отправили два письма — одно исполняющему обязанности премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху, второе — США — о том, что у Палестины не будет с ними никаких отношений, в том числе в сфере безопасности, в свете отрицания ими ранее заключенных соглашений и международного права", — сказал Аббас на внеочередном заседании Лиги арабских государств в Каире, где обсуждалась реакция арабских стран на сделку.
Акция протеста против плана палестино-израильского урегулирования
31 января, 08:00
"Сделка века" поможет Трампу и Нетаньяху, а главное — России
По его словам, США "больше не друг" Палестины.
Аббас также отметил, что ранее извещал президента США о намерении сделать Палестину демилитаризованным государством, хотя некоторые фракции выступают против этой идеи.
"Я предпочту построить больницу, а не купить танк", — заявил он.

Что такое "сделка века"

Двадцать восьмого января Трамп представил "сделку века" — проект соглашения, которое должно положить конец конфликту между Израилем и Палестиной.
Этот план признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, отбрасывает принципиальную для палестинцев проблему возвращения беженцев, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину.
80 страниц вокруг мира. Как Трамп сделкой века сделал Палестину
29 января, 17:55Акценты
80 страниц вокруг мира. Как Трамп "сделкой века" сделал ПалестинуТрамп заявил даже, что мечтает сектор Газа с Западным берегом Иордана соединить подземным туннелем и мостами. "При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими, и лицо принимало самое довольное выражение".
Что касается Палестины, то "сделка века" предполагает создание демилитаризованного государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. Сделать столицей этого государства планируется Абу-Дис, город на восточной окраине Иерусалима, за "забором безопасности".
Экономическая часть плана Трампа предусматривает выделение Палестине 50 миллиардов долларов в течение десяти лет, прежде всего за счет стран-спонсоров из Персидского залива. Тема возвращения к границам 1967 года "сделкой века" полностью проигнорирована.
Аббас отверг этот план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, его столицей должен быть Восточный Иерусалим.
Израиль же отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который объявил своей вечной и неделимой столицей.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеДональд ТрампЛига арабских государствМахмуд АббасПалестинаСШАИзраильВ мире
Популярные комментарии
Как израильтянин я приветствую решение Махмуда Аббаса. Не знаю, как это отразиться на США, но правительство Израиля может перестанет поставлять в Палестинскую автономию энергоресурсы и ежедневно направлять десятки грузовиков с продуктами и другими необходимыми материалами. Да и никакой сделки, она не в интересах Израиля, это принуждение.
1 февраля, 15:53
Coroner Lemur
21741344153
Времена меняются, если евреи более 2000 лет назад бродили по пустыне в поисках места для жизни, то теперь русские бродят возле МИД Израиля в поисках места, где поправить свое материальное положение.
1 февраля, 22:33
Владимир Ф Быченков
216820006
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