МИД Белоруссии призвал США к активному присутствию в стране

"Мы приветствовали бы более активную роль США в Беларуси, исходя из той роли, того значения, которую играют США на мировой арене. Мы заинтересованы в том, чтобы американский бизнес присутствовал здесь более активно… Мы заинтересованы в том, чтобы более активно развивалось сотрудничество между различными правительственными структурами", - заявил Макей журналистам.

"Мы считаем, что, даже несмотря на какие-то существующие разногласия между нашими странами, есть ряд сфер, где мы можем иметь общий интерес и сотрудничать более эффективно", - добавил Макей.

В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. В том числе активизировались визиты высокопоставленных американских чиновников в Белоруссию. В сентябре заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл посетил Минск и провел переговоры с президентом Белоруссии и главой МИД. По их итогам Хейл заявил о подготовке Вашингтона и Минска к взаимному возвращению послов. Также, по его словам, Вашингтон готов обсуждать дальнейшие шаги по ослаблению санкций против Минска, но подчеркнул важность прогресса в республике в области демократии.