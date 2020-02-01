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МИД Белоруссии призвал США к активному присутствию в стране
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РИА Новости

МИД Белоруссии призвал США к активному присутствию в стране

15:28 01.02.2020 (обновлено: 15:29 01.02.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава МИД Белоруссии Владимир Макей
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей
© Sputnik / Виктор Толочко
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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
МИНСК, 1 фев – РИА Новости. Минск приветствовал бы более активную роль США в Белоруссии с учетом того значения, которое Вашингтон играет на международной арене, заявил в субботу глава МИД республики Владимир Макей.
"Мы приветствовали бы более активную роль США в Беларуси, исходя из той роли, того значения, которую играют США на мировой арене. Мы заинтересованы в том, чтобы американский бизнес присутствовал здесь более активно… Мы заинтересованы в том, чтобы более активно развивалось сотрудничество между различными правительственными структурами", - заявил Макей журналистам.
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По словам министра, перед двумя странами стоит множество вызовов и угроз, с которыми они могут и должны бороться вместе. Как отметил Макей, эти вызовы и угрозы среди прочего обсуждались на встрече госсекретаря США Майка Помпео с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которая состоялась в Минске в субботу. Глава МИД уточнил, что речь шла о борьбе с терроризмом и торговлей людьми, о борьбе с наркотрафиком, а также об обеспечении безопасности.
"Мы считаем, что, даже несмотря на какие-то существующие разногласия между нашими странами, есть ряд сфер, где мы можем иметь общий интерес и сотрудничать более эффективно", - добавил Макей.
Первого февраля Помпео посетил Минск в рамках своего евразийского турне. Целью визита в госдепартаменте США назвали стремление "подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Белоруссии и подтвердить стремление к нормализации двусторонних отношений".
В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. В том числе активизировались визиты высокопоставленных американских чиновников в Белоруссию. В сентябре заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл посетил Минск и провел переговоры с президентом Белоруссии и главой МИД. По их итогам Хейл заявил о подготовке Вашингтона и Минска к взаимному возвращению послов. Также, по его словам, Вашингтон готов обсуждать дальнейшие шаги по ослаблению санкций против Минска, но подчеркнул важность прогресса в республике в области демократии.
Госсекретарь США Майк Помпео
Вчера, 11:35
Помпео: США не ставят Минск перед выбором между Вашингтоном и Москвой
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Обсудить 48
Майк ПомпеоВладимир МакейАлександр ЛукашенкоМИД БелоруссииБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Чем больше "присутствие" США в стране, тем меньше у неё шансов на независимость. И больше - на госпереворот, "если что".
1 февраля, 15:37
aalnoor1953
10510301
Что то мне это напоминает)))
1 февраля, 15:33
Dmitry Ivanov
9420401
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