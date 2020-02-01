МИД Белоруссии призвал США к активному присутствию в стране

МИНСК, 1 фев – РИА Новости. Минск приветствовал бы более активную роль США в Белоруссии с учетом того значения, которое Вашингтон играет на международной арене, заявил в субботу глава МИД республики Владимир Макей.
"Мы приветствовали бы более активную роль США в Беларуси, исходя из той роли, того значения, которую играют США на мировой арене. Мы заинтересованы в том, чтобы американский бизнес присутствовал здесь более активно… Мы заинтересованы в том, чтобы более активно развивалось сотрудничество между различными правительственными структурами", - заявил Макей журналистам.
По словам министра, перед двумя странами стоит множество вызовов и угроз, с которыми они могут и должны бороться вместе. Как отметил Макей, эти вызовы и угрозы среди прочего обсуждались на встрече госсекретаря США Майка Помпео с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которая состоялась в Минске в субботу. Глава МИД уточнил, что речь шла о борьбе с терроризмом и торговлей людьми, о борьбе с наркотрафиком, а также об обеспечении безопасности.
"Мы считаем, что, даже несмотря на какие-то существующие разногласия между нашими странами, есть ряд сфер, где мы можем иметь общий интерес и сотрудничать более эффективно", - добавил Макей.
Первого февраля Помпео посетил Минск в рамках своего евразийского турне. Целью визита в госдепартаменте США назвали стремление "подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Белоруссии и подтвердить стремление к нормализации двусторонних отношений".
В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. В том числе активизировались визиты высокопоставленных американских чиновников в Белоруссию. В сентябре заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл посетил Минск и провел переговоры с президентом Белоруссии и главой МИД. По их итогам Хейл заявил о подготовке Вашингтона и Минска к взаимному возвращению послов. Также, по его словам, Вашингтон готов обсуждать дальнейшие шаги по ослаблению санкций против Минска, но подчеркнул важность прогресса в республике в области демократии.