Медведев поздравил патриарха Кирилла с 11-й годовщиной интронизации

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной интронизации, сообщает пресс-служба патриарха.
"В Патриарших покоях кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялась встреча Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым и его супругой. Гости поздравили предстоятеля Русской Православной Церкви с 11-й годовщиной интронизации, пожелав Его Святейшеству крепости духовных и телесных сил в первосвятительском служении", - говорится в сообщении.
Медведев преподнес Его Святейшеству старинную гравюру с изображением Симонова монастыря Москвы и букет белых роз.
Он также побеседовал с предстоятелем РПЦ.