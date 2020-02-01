Медведев поздравил патриарха Кирилла с 11-й годовщиной интронизации

"В Патриарших покоях кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялась встреча Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым и его супругой. Гости поздравили предстоятеля Русской Православной Церкви с 11-й годовщиной интронизации, пожелав Его Святейшеству крепости духовных и телесных сил в первосвятительском служении", - говорится в сообщении.