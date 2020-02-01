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Религия и мировоззрение
2020-02-01T15:32+0300
https://ria.ru/20200201/1564142948.html
Медведев поздравил патриарха Кирилла с 11-й годовщиной интронизации
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РИА Новости

Медведев поздравил патриарха Кирилла с 11-й годовщиной интронизации

15:27 01.02.2020 (обновлено: 15:32 01.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной интронизации, сообщает пресс-служба патриарха.
"В Патриарших покоях кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялась встреча Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым и его супругой. Гости поздравили предстоятеля Русской Православной Церкви с 11-й годовщиной интронизации, пожелав Его Святейшеству крепости духовных и телесных сил в первосвятительском служении", - говорится в сообщении.
Медведев преподнес Его Святейшеству старинную гравюру с изображением Симонова монастыря Москвы и букет белых роз.
Он также побеседовал с предстоятелем РПЦ.
Президент РФ Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации в Патриарших палатах Кремля
Вчера, 14:05Религия и мировоззрение
Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеДмитрий МедведевПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьРоссия
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