Представитель США проведет встречу с президентом Афганистана

КАБУЛ, 1 фев – РИА Новости. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад прибыл в Афганистан, где в субботу пройдет его встреча с президентом страны Ашрафом Гани, сообщил РИА Новости источник.
По словам источника, переговоры США и "Талибана" вошли в новую фазу.
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США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.
В середине января сообщалось, что талибы передали Халилзаду документ с предложениями по установлению временного режима прекращения огня в Афганистане сроком от семи до десяти дней. Представитель политофиса талибов в Катаре подтвердил возобновление переговоров между афганским движением и американской делегацией во главе с Халилзадом. РФ приветствовала возобновление переговоров между США и талибами.