Цукерберг пообещал разозлить людей новым подходом Facebook к контенту

По словам Цукерберга, соцсеть продолжит удалять вредоносный контент, но будет придерживаться своих принципов.

Ранее представители американской администрации и конгресса раскритиковали Facebook и ряд других компаний за недостаточные меры по предотвращению вмешательства других стран в выборы в США через соцсети. В частности, в конгрессе требовали от компаний ужесточить правила работы интернет-ресурсов.