Цукерберг пообещал разозлить людей новым подходом Facebook к контенту

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Глава корпорации Facebook Марк Цукерберг на саммите Silicon Slopes в американском штате Юта анонсировал новый подход в отношении размещаемого в соцсети контента, который заключается в защите свободы выражения авторов и обеспечении шифрования данных.
"Это новый подход, и я думаю, что он разозлит многих людей. Но, честно говоря, старый подход тоже раздражал многих, поэтому давайте попробуем что-то другое", — цитирует Цукерберга CNBC.
По словам Цукерберга, соцсеть продолжит удалять вредоносный контент, но будет придерживаться своих принципов.
Ранее представители американской администрации и конгресса раскритиковали Facebook и ряд других компаний за недостаточные меры по предотвращению вмешательства других стран в выборы в США через соцсети. В частности, в конгрессе требовали от компаний ужесточить правила работы интернет-ресурсов.
Компания Facebook и одноименная соцсеть была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом. Штаб-квартира Facebook находится в Калифорнии. Facebook владеет рядом других популярных сервисов, таких как Messenger, Instagram, WhatsApp.