ВОЗ заявила о безопасности посылок из Китая

"Да, это безопасно. Люди, которые получают посылки из Китая, не подвергаются риску заражения 2019nCoV. Исходя из предыдущего анализа нам известно, что на объектах, таких как письма и посылки, коронавирусы долго не живут", - приводится в Twitter-аккаунте организации ответ на вопрос, "безопасно ли получать письма или посылки из Китая".
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая, в том числе двое в России. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.