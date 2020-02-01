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https://ria.ru/20200201/1564142484.html
ВОЗ заявила о безопасности посылок из Китая
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РИА Новости

ВОЗ заявила о безопасности посылок из Китая

15:04 01.02.2020 (обновлено: 15:05 01.02.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПосылки
Посылки
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Посылки. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне распространения нового типа коронавируса в Китае заявила о том, что получение посылок и писем из этой страны не представляет для людей угрозу.

"Да, это безопасно. Люди, которые получают посылки из Китая, не подвергаются риску заражения 2019nCoV. Исходя из предыдущего анализа нам известно, что на объектах, таких как письма и посылки, коронавирусы долго не живут", - приводится в Twitter-аккаунте организации ответ на вопрос, "безопасно ли получать письма или посылки из Китая".

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Распространение нового коронавирусаВОЗКитайУханьВ мире
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