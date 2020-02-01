ВОЗ заявила о безопасности посылок из Китая

"Да, это безопасно. Люди, которые получают посылки из Китая, не подвергаются риску заражения 2019nCoV. Исходя из предыдущего анализа нам известно, что на объектах, таких как письма и посылки, коронавирусы долго не живут", - приводится в Twitter-аккаунте организации ответ на вопрос, "безопасно ли получать письма или посылки из Китая".