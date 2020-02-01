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В Петрозаводске госпитализировали вернувшегося из Китая студента
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РИА Новости

В Петрозаводске госпитализировали вернувшегося из Китая студента

14:59 01.02.2020 (обновлено: 16:00 01.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедсестра в больнице
Медсестра в больнице
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медсестра в больнице. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Студент петрозаводской консерватории, вернувшийся из Китая, госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
"У студента зафиксирована температура 37,3. Других признаков заболевания нет. Принято решение о госпитализации его в республиканскую инфекционную больницу", - сообщил Охлопков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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По его словам, сейчас молодой человек находится в изоляторе, его состояние оценивается как стабильное. Для определения типа вируса, у больного взяты анализы, которые будут отправлены для исследования в Санкт-Петербург и в Москву.
"Завтра вечером результаты должны быть готовы. Экспресс-тестов для диагностики этой инфекции не существует. Остальные студенты консерватории, проживающие в общежитии, находятся под наблюдением медиков", - заключил Охлопков.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая, в том числе двое в России. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаПетрозаводскКитайРоссияОбщество
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