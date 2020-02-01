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Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского
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РИА Новости

Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского

14:58 01.02.2020
10318
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM.
Самолет Ту-154 Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.
Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске. Архивное фото
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Авиакатастрофа польского самолета Ту-154 под Смоленском 10 апреля 2010 года
"Продолжается обсуждение с учетом напряженности польско-российских отношений. Рассматриваются разные варианты, но после того, что произошло 10 лет назад, я думаю, что президент лично не является сторонником посещения России", - сказал Дера.
Польша постоянно требует передать ей обломки Ту-154. Посол России в Польше Сергей Андреев ранее заявил РИА Новости, что обломки самолета остаются в России, так как польская сторона еще не завершила расследование, а по российскому законодательству до завершения всех процессуальных действий обломки должны оставаться в распоряжении российского следствия.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поясняла, что обломки самолета являются вещественным доказательством и в соответствии со статьей 82 Уголовно-процессуального кодекса России должны "храниться при уголовном деле до вступления приговора в законную силу, либо до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела".
Спасательные службы на месте крушения польского правительственного самолета Ту-154 под Смоленском
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Британцы раскрыли тайну гибели польского президента под Смоленском. Опять
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.
Место падения польского правительственного самолета Ту-154
13 июня 2019, 14:59
Организатор полета Качиньского в Смоленск получил десять месяцев тюрьмы
461401226
Обсудить 34
Анджей ДудаТу-154ПольшаСмоленскКатастрофа польского самолета под СмоленскомВ мире
Популярные комментарии
И правильно! Пусть празднуют это событие у себя дома, в Польше.
1 февраля, 15:05
Валерий Камаев
11970002
А кому здесь нужна эта злобная "дуда" и другие, такие же? Они что, нас в Освенцим, которые наши предки своей жизнью-кровью освободили, пустили? Нечего "дудям" в России делать. Гуляй, дуда.
1 февраля, 15:17
АБАлександр Белый
12232001
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