Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского

ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Президент Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM

Самолет Ту-154 Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

"Продолжается обсуждение с учетом напряженности польско-российских отношений. Рассматриваются разные варианты, но после того, что произошло 10 лет назад, я думаю, что президент лично не является сторонником посещения России", - сказал Дера.

Польша постоянно требует передать ей обломки Ту-154 . Посол России в Польше Сергей Андреев ранее заявил РИА Новости, что обломки самолета остаются в России, так как польская сторона еще не завершила расследование, а по российскому законодательству до завершения всех процессуальных действий обломки должны оставаться в распоряжении российского следствия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поясняла, что обломки самолета являются вещественным доказательством и в соответствии со статьей 82 Уголовно-процессуального кодекса России должны "храниться при уголовном деле до вступления приговора в законную силу, либо до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела".

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.