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Испанские врачи рассказали о состоянии больного коронавирусом туриста
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РИА Новости

Испанские врачи рассказали о состоянии больного коронавирусом туриста

14:51 01.02.2020 (обновлено: 14:53 01.02.2020)
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaВодитель скорой помощи в защитном костюме в Испании
Водитель скорой помощи в защитном костюме в Испании
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Водитель скорой помощи в защитном костюме в Испании. Архивное фото
МАДРИД, 1 фев – РИА Новости. Состояние немецкого туриста, у которого был обнаружен коронавирус и который в настоящее время находится в больнице на острове Ла-Гомера (Канарские острова), хорошее, заявили в министерстве здравоохранения Испании.
Вечером 31 января испанский минздрав подтвердил первый случай заражения коронавирусом в стране. Положительный результат дали анализы немецкого туриста, который прибыл несколько дней назад на Канары из Германии. У других туристов из этой группы, которые также уже в течение нескольких дней находятся под карантином, коронавируса не выявлено.
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Как пояснил на пресс-конференции директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Фернандо Симон, человек, у кого был обнаружен коронавирус, "очень тесно контактировал" с одним из заболевших в Германии.
Первые случаи заражения в фирме Webasto, расположенной в Баварии, были выявлены в начале недели. Один из сотрудников фирмы заразился, контактируя с коллегой из Китая, которая принимала участие в семинаре, а затем по возвращении в КНР у нее был диагностирован коронавирус. На настоящий момент с фирмой связаны восемь случаев заражения - шесть граждан Германии и два гражданина Китая, которые в настоящее время находятся на родине.
Немецкие медики 29 января предупредили испанских коллег о том, что в Испании находятся люди, которые контактировали с заразившимися, после чего пять туристов, у которых проявлялись небольшие симптомы, поместили под карантин в больницу острова Ла-Гомера.
"Сейчас как человек, у которого подтвердился диагноз, так и люди, у которых были небольшие симптомы, в хорошем состоянии. Власти Канар только что нам заявили, что никаких симптомов не проявляется. Будем наблюдать развитие ситуации в ближайшие часы, чтобы удостовериться, что это так", - добавил Симон.
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По его словам, через несколько дней будет проведена новая проверка всех находящихся под карантином немцев. Власти также попытаются установить, с кем еще они могли контактировать.
Заразившийся турист находится в настоящий момент в изоляции от других пациентов. Врачи клиники с самого начала госпитализации пациентов предпринимали повышенные меры предосторожности, поэтому возможность их заражения оценивается как низкая.
Кроме того, Симон рассказал, что около двадцати испанцев, прибывшие накануне из китайского города Ухань, эпицентра коронавируса, находятся под карантином в мадридской больнице им. Гомеса Ульи, ни у одного из них вируса не выявлено.
По словам Симона, на настоящий момент выявлен 151 случай заражения за пределами Китая в 23 странах.
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ГерманияРаспространение нового коронавирусакоронавирусыКитайУханьИспанияВ мире
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