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Религия и мировоззрение
2020-02-01T14:48+0300
https://ria.ru/20200201/1564141913.html
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564141527_0:2:2902:1634_1036x0_80_0_0_9463987ecad5b1b0567915042ab7545f.jpg
РИА Новости

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

14:48 01.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной интронизации.
Встреча предстоятеля Русской православной церкви и председателя правительства России состоялась в Тронном зале Храма Христа Спасителя.
"Ваше Святейшество, я хочу от всей души вас поздравить с днем интронизации. Вы ведете огромную просветительскую работу, при вас восстанавливаются святыни, храмы, и все больше людей приходят в нашу церковь. Еще вы занимаетесь укреплением нашей церкви и за границами Российской Федерации. Я от всей души вас поздравляю, желаю вам здоровья, добра и дальнейшего патриаршего служения", - сказал Мишустин, вручив патриарху Кириллу букет белых цветов.
Президент РФ Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации в Патриарших палатах Кремля
Вчера, 14:05Религия и мировоззрение
Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Предстоятель РПЦ в свою очередь поблагодарил Мишустина, поздравив его с назначением на пост главы правительства.
"Хочу подчеркнуть, что диалог между Русской православной церковью и российским правительством - это очень важная составляющая часть нашего взаимодействия с российским государством. Я очень надеюсь, что при вашем активном участии мы будем продолжать эту традицию на благо и народа нашего, и государства, и церкви русской", - сказал предстоятель РПЦ.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя по случаю 11-й годовщины своей интронизации
Вчера, 04:23Религия и мировоззрение
РПЦ отмечает 11-летие интронизации патриарха Кирилла
"Конечно. Так и будет", - подтвердил Мишустин.
Патриарх Кирилл (в миру - Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. Поместный собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси. Он стал 16-м Московским патриархом. Первого февраля того же года в храме Христа Спасителя состоялась интронизация Кирилла.
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Религия и мировоззрениеМихаил МишустинПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьРоссия
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Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
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