Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

"Ваше Святейшество, я хочу от всей души вас поздравить с днем интронизации. Вы ведете огромную просветительскую работу, при вас восстанавливаются святыни, храмы, и все больше людей приходят в нашу церковь. Еще вы занимаетесь укреплением нашей церкви и за границами Российской Федерации. Я от всей души вас поздравляю, желаю вам здоровья, добра и дальнейшего патриаршего служения", - сказал Мишустин, вручив патриарху Кириллу букет белых цветов.