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Ветеран СВР рассказала, чем они с мужем занимались в Латинской Америке
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РИА Новости

Ветеран СВР рассказала, чем они с мужем занимались в Латинской Америке

14:47 01.02.2020 (обновлено: 16:07 01.02.2020)
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© Фото : Служба внешней разведки РФТамара Нетыкса
Тамара Нетыкса
© Фото : Служба внешней разведки РФ
Тамара Нетыкса. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев - РИА Новости. Выдающиеся российские разведчики-нелегалы супруги Нетыкса, работая в Латинской Америке, добывали информацию о планах США, но при этом никогда не работали против латиноамериканских стран, а наоборот, даже помогали им, об этом рассказала официально рассекреченная на нынешней неделе ветеран Службы внешней разведки России, полковник в отставке Тамара Нетыкса.
Нелегалом называется разведчик, действующий в иностранном государстве под видом гражданина этого государства или какой-либо третьей страны. В минувший вторник директор СВР Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" обнародовал имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, внесших большой вклад в защиту интересов и обеспечение безопасности России. Среди них - Герой России, генерал-майор в отставке Виталий Нетыкса (1946-2011) и Тамара Нетыкса (родилась в 1949 году).
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Сюжет о супругах Нетыкса был показан в субботнем эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на канале "Россия 1". В этом материале рассказывалось о том, что разведчики работали в Латинской Америке.
"У нас главная страна была (объект работы) - Соединенные Штаты. И мы занимались этой страной, вся наша информация была оттуда", - сказала Тамара Нетыкса.
При этом они не наносили ущерба латиноамериканским странам, подчеркнула Тамара Нетыкса. "Вреда – никому... Только помогали. Была помощь, даже сильная помощь", - добавила она.
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"Вдруг приходит телеграмма. Муж говорит: "Собери меня". Он уезжает. Я не знала, куда он поедет, но догадывалась. И потом приходит телеграмма, что он награжден орденом Красной звезды... Когда он приехал, я его увидела - он похудел килограммов на 15", - вспоминает Тамара Нетыкса.
Согласно данным, обнародованным СВР, Виталий и Тамара Нетыкса в 1978-1998 годах выполняли специальные задания в особых условиях, работая в странах с жестким административно-полицейским режимом в условиях, сопряженных с риском для жизни.
В паре с мужем Тамара Нетыкса принимала непосредственное участие в выполнении ряда конкретных оперативных заданий Центра. Зарекомендовала себя находчивым и решительным сотрудником. Работая с большими перегрузками, сознательно шла на оправданный риск при решении оперативных задач. Оказывала действенную помощь мужу в разведдеятельности в особых условиях. В частности, активно задействовалась в работе с агентурой, привлекалась к добыванию и обработке ценной разведывательной информации.
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия Сегодня
28 января, 18:29
"Штучные люди": СВР рассекретила выдающихся разведчиков-нелегалов
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Тамара НетыксаЛатинская АмерикаСлужба внешней разведки РФСергей НарышкинРоссияОбщество
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