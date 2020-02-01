Ветеран СВР рассказала, чем они с мужем занимались в Латинской Америке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев - РИА Новости. Выдающиеся российские разведчики-нелегалы супруги Выдающиеся российские разведчики-нелегалы супруги Нетыкса , работая в Латинской Америке , добывали информацию о планах США, но при этом никогда не работали против латиноамериканских стран, а наоборот, даже помогали им, об этом рассказала официально рассекреченная на нынешней неделе ветеран Службы внешней разведки России , полковник в отставке Тамара Нетыкса.

Нелегалом называется разведчик, действующий в иностранном государстве под видом гражданина этого государства или какой-либо третьей страны. В минувший вторник директор СВР Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" обнародовал имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, внесших большой вклад в защиту интересов и обеспечение безопасности России. Среди них - Герой России, генерал-майор в отставке Виталий Нетыкса (1946-2011) и Тамара Нетыкса (родилась в 1949 году).

Сюжет о супругах Нетыкса был показан в субботнем эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на канале " Россия 1 ". В этом материале рассказывалось о том, что разведчики работали в Латинской Америке.

"У нас главная страна была (объект работы) - Соединенные Штаты. И мы занимались этой страной, вся наша информация была оттуда", - сказала Тамара Нетыкса.

При этом они не наносили ущерба латиноамериканским странам, подчеркнула Тамара Нетыкса. "Вреда – никому... Только помогали. Была помощь, даже сильная помощь", - добавила она.

"Вдруг приходит телеграмма. Муж говорит: "Собери меня". Он уезжает. Я не знала, куда он поедет, но догадывалась. И потом приходит телеграмма, что он награжден орденом Красной звезды... Когда он приехал, я его увидела - он похудел килограммов на 15", - вспоминает Тамара Нетыкса.

Согласно данным, обнародованным СВР, Виталий и Тамара Нетыкса в 1978-1998 годах выполняли специальные задания в особых условиях, работая в странах с жестким административно-полицейским режимом в условиях, сопряженных с риском для жизни.