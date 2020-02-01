Мальдивы вернулись в Содружество наций после нескольких лет отсутствия

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мальдивская Республика вернулась в Содружество наций , возглавляемое Великобританией, доказав приверженность демократическим ценностям, после нескольких лет отсутствия, говорится в релизе объединения.

Мальдивы, бывший протекторат Великобритании, вступили в Содружество в 1982 году и вышли из него в 2016. Выход из организации был связан с тем, что Содружество критиковало власти и президента Мальдив Абдуллу Ямина в связи с несоблюдением прав человека. Ямин заявлял, что Содружество вмешивается таким образом во внутренние дела страны, и в октябре 2016 года принял решение покинуть объединение. В 2018 году он потерпел поражение на выборах, уступив кандидату от демократической оппозиции Ибрахиму Мохамеду Солиху, который по согласованию с парламентом решил вернуть страну в Содружество.

"Содружество поприветствовало 54-го члена семьи после одобрения заявки Мальдив на повторное вступление. Небольшое островное государство снова присоединилось к Содружеству официально сегодня в 00.01 (в субботу, 1 февраля 2020 года)", - говорится в релизе объединения.

Отмечается, что таким образом был завершен процесс, который начался 13 месяцев назад – в декабре 2018 года, когда президент Мальдив Ибрахим Мохамед Солих направил письмо генеральному секретарю объединения Патришии Скотланд и выразил желание, чтобы его страна вновь стала членом Содружества. После чего специалисты организации проводили оценку страны и консультации для принятия ее обратно. Эксперты заключили, что страна доказала "функционирование демократических процессов", а также "поддержку повторного присоединения со стороны населения".

После этого генеральный секретарь организации обсудила вопрос о возвращении Мальдив обратно с остальными 53 членами объединения, отказов не последовало.

"Сегодня счастливый день для жителей Мальдив, ведь мы возвращаемся в семью стран Содружества. Мы молодая демократия, и основополагающие ценности Содружества по развитию демократии, прав человека, эффективного государственного управления, многостороннего подхода в международных отношениях и мира во всем мире как никогда сохраняют для нас свое значение", - приводятся слова Солиха в релизе.

При этом генсек организации Патришия Скотланд в своем Twitter указала, что "процесс реформ, идущий на Мальдивах, согласуется с целями и принципами Содружества". Также она призвала государство продолжать следовать по этому пути.