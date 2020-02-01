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Мальдивы вернулись в Содружество наций после нескольких лет отсутствия
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РИА Новости

Мальдивы вернулись в Содружество наций после нескольких лет отсутствия

14:39 01.02.2020 (обновлено: 15:59 01.02.2020)
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CC BY 2.0 / CCFoodTravel / PA122390Мальдивские острова
Мальдивские острова
CC BY 2.0 / CCFoodTravel / PA122390
Мальдивские острова. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мальдивская Республика вернулась в Содружество наций, возглавляемое Великобританией, доказав приверженность демократическим ценностям, после нескольких лет отсутствия, говорится в релизе объединения.
Мальдивы, бывший протекторат Великобритании, вступили в Содружество в 1982 году и вышли из него в 2016. Выход из организации был связан с тем, что Содружество критиковало власти и президента Мальдив Абдуллу Ямина в связи с несоблюдением прав человека. Ямин заявлял, что Содружество вмешивается таким образом во внутренние дела страны, и в октябре 2016 года принял решение покинуть объединение. В 2018 году он потерпел поражение на выборах, уступив кандидату от демократической оппозиции Ибрахиму Мохамеду Солиху, который по согласованию с парламентом решил вернуть страну в Содружество.
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"Содружество поприветствовало 54-го члена семьи после одобрения заявки Мальдив на повторное вступление. Небольшое островное государство снова присоединилось к Содружеству официально сегодня в 00.01 (в субботу, 1 февраля 2020 года)", - говорится в релизе объединения.
Отмечается, что таким образом был завершен процесс, который начался 13 месяцев назад – в декабре 2018 года, когда президент Мальдив Ибрахим Мохамед Солих направил письмо генеральному секретарю объединения Патришии Скотланд и выразил желание, чтобы его страна вновь стала членом Содружества. После чего специалисты организации проводили оценку страны и консультации для принятия ее обратно. Эксперты заключили, что страна доказала "функционирование демократических процессов", а также "поддержку повторного присоединения со стороны населения".
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После этого генеральный секретарь организации обсудила вопрос о возвращении Мальдив обратно с остальными 53 членами объединения, отказов не последовало.
"Сегодня счастливый день для жителей Мальдив, ведь мы возвращаемся в семью стран Содружества. Мы молодая демократия, и основополагающие ценности Содружества по развитию демократии, прав человека, эффективного государственного управления, многостороннего подхода в международных отношениях и мира во всем мире как никогда сохраняют для нас свое значение", - приводятся слова Солиха в релизе.
При этом генсек организации Патришия Скотланд в своем Twitter указала, что "процесс реформ, идущий на Мальдивах, согласуется с целями и принципами Содружества". Также она призвала государство продолжать следовать по этому пути.
Турист на пляже острова Велассару (Мальдивы).
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Содружество наций, или как его иногда называют Британское Содружество, - это объединение 53 независимых государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты, а также бывшая португальская колония Мозамбик и бывшая бельгийская территория Руанда. Совокупное население стран Содружества составляет более двух миллиардов человек. Главой Содружества является британский монарх (в настоящее время – королева Великобритании Елизавета II).
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Елизавета IIСодружество нацийВеликобританияМальдивыВ мире
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