Самолеты ВКС будут эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. По приказу президента Владимира Путина к эвакуации россиян из наиболее пораженных коронавирусом регионов Китая привлекут самолеты Воздушно-космических сил, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Позже он уточнил, что эвакуация намечена на 3-4 февраля, так как потребовалось определенное время, чтобы завершить согласование полетной информации с китайской стороной.
Как пояснили в Минобороны, вывозить россиян из Китая будут пять самолетов, в каждом из них будут находиться военные медики и специалисты в области вирусологии.
Ранее российское посольство в Пекине объявило, что составляет списки желающих срочно покинуть провинцию Хубэй. По возвращении на родину эвакуированным предстоит провести 14 дней в карантине.
Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV.
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Его жертвами в Китае стали уже 259 человек, заражены около 12 тысяч. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Накануне в России выявили два первых случая коронавируса — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.
С 1 февраля Россия останавливает авиасообщение с Китаем, за исключением рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в Шереметьево. Границу с Китаем на Дальнем Востоке закроют, а пересечение границы с Монголией ограничат.
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