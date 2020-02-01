Самолеты ВКС будут эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса

Ситуация в Пекине в связи с эпидемией коронавируса. Архивное фото

Ситуация в Пекине в связи с эпидемией коронавируса

Позже он уточнил, что эвакуация намечена на 3-4 февраля, так как потребовалось определенное время, чтобы завершить согласование полетной информации с китайской стороной.

Как пояснили в Минобороны, вывозить россиян из Китая будут пять самолетов, в каждом из них будут находиться военные медики и специалисты в области вирусологии.

Ранее российское посольство в Пекине объявило, что составляет списки желающих срочно покинуть провинцию Хубэй. По возвращении на родину эвакуированным предстоит провести 14 дней в карантине.

Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV.

Его жертвами в Китае стали уже 259 человек, заражены около 12 тысяч. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Накануне в России выявили два первых случая коронавируса — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.