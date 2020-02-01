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Самолеты ВКС будут эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса
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РИА Новости

Самолеты ВКС будут эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса

14:34 01.02.2020 (обновлено: 17:44 01.02.2020)
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкСитуация в Пекине в связи с эпидемией коронавируса
Ситуация в Пекине в связи с эпидемией коронавируса
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Ситуация в Пекине в связи с эпидемией коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. По приказу президента Владимира Путина к эвакуации россиян из наиболее пораженных коронавирусом регионов Китая привлекут самолеты Воздушно-космических сил, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Позже он уточнил, что эвакуация намечена на 3-4 февраля, так как потребовалось определенное время, чтобы завершить согласование полетной информации с китайской стороной.
Как пояснили в Минобороны, вывозить россиян из Китая будут пять самолетов, в каждом из них будут находиться военные медики и специалисты в области вирусологии.
Ранее российское посольство в Пекине объявило, что составляет списки желающих срочно покинуть провинцию Хубэй. По возвращении на родину эвакуированным предстоит провести 14 дней в карантине.
Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV.
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Его жертвами в Китае стали уже 259 человек, заражены около 12 тысяч. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Накануне в России выявили два первых случая коронавируса — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.
С 1 февраля Россия останавливает авиасообщение с Китаем, за исключением рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в Шереметьево. Границу с Китаем на Дальнем Востоке закроют, а пересечение границы с Монголией ограничат.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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Распространение нового коронавирусаВоздушно-космические силы РоссииДмитрий ПесковКитайРоссияОбщество
Популярные комментарии
Что за шухер, вообще понять невозможно. При СССР регулярно при каждой новой эпидемии гриппа повсеместно населению разъяснялось, что вирус каждый год мутирует, приспосабливаясь к антибиотикам и новой среде обитания. Всё это воспринималось спокойно. Проводилась профилактика, вводился карантин в школах и больницах. Эпидемия проходила, чтобы через год вернуться по новой. А сейчас из каждого утюга и слышно только: «Караул! Всё пропало!»
1 февраля, 15:10
kostyakov54
36200225
Обычная практика. Военные занимаются последствиями катастроф и эвакуацией пострадавших. Гражданских обычно и не просят об этом.
1 февраля, 15:00
ssidorjan1919
3712005
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