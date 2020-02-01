Помпео и Лукашенко обсудили вопрос сотрудничества Белоруссии с НАТО

МИНСК, 1 фев - РИА Новости. Перспективы взаимодействия Перспективы взаимодействия Белоруссии с блоком НАТО обсуждались в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Минск, заявил в субботу глава МИД республики Владимир Макей.

"Только что завершилась встреча (Помпео – ред.) с главой государства. Беседа с президентом Республики Беларусь (Александром Лукашенко) прошла в атмосфере абсолютного доверия и взаимопонимания, был обсужден широкий спектр вопросов двусторонних отношений… Состоялся, в частности, обмен мнениями о ситуации в регионе и о перспективах взаимодействия Беларуси с блоком НАТО. Отмечено намерение Беларуси приложить усилия по сохранению мира и безопасности на континенте", - заявил Макей журналистам.

По мнению главы внешнеполитического ведомства республики, визит Помпео в Минск является "наглядным свидетельством интенсификации белорусско-американского взаимодействия" и призван придать "значимый импульс процессу поступательной нормализации" двусторонних отношений.

Как отметил Макей, стороны пришли к выводу, что по ряду направлений подходы и интересы совпадают или перекликаются, отмечена политическая воля Минска и Вашингтона и далее развивать отношения. "Этому будет способствовать возвращение послов в столицы двух стран после двенадцатилетнего перерыва. Белорусская сторона приветствовала поддержку суверенитета и независимости Беларуси, которую высказывают Соединенные Штаты", - сказал руководитель МИД.

По его словам, в ходе прошедших переговоров отмечен значительный и пока "недоиспользованный потенциал" двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества. При этом стороны определили механизмы и направления, за счет чего оно могло бы расшириться. "Акцент сделан также на взаимодействии по линии правоохранительных органов двух государств, стороны подтвердили намерение продолжать диалог по вопросам региональной и международной безопасности", - добавил Макей.

В октябре прошлого года замминистра иностранных дел Белоруссии Андрей Дапкюнас заявил, что страна готова к конструктивному диалогу и взаимодействию с НАТО на взаимоуважительной и равноправной основе. Он также отмечал постепенную тенденцию улучшения отношений Белоруссии и НАТО.