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2020-02-01T14:30+0300
https://ria.ru/20200201/1564141369.html
Помпео и Лукашенко обсудили вопрос сотрудничества Белоруссии с НАТО
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РИА Новости

Помпео и Лукашенко обсудили вопрос сотрудничества Белоруссии с НАТО

14:30 01.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МИНСК, 1 фев - РИА Новости. Перспективы взаимодействия Белоруссии с блоком НАТО обсуждались в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Минск, заявил в субботу глава МИД республики Владимир Макей.
"Только что завершилась встреча (Помпео – ред.) с главой государства. Беседа с президентом Республики Беларусь (Александром Лукашенко) прошла в атмосфере абсолютного доверия и взаимопонимания, был обсужден широкий спектр вопросов двусторонних отношений… Состоялся, в частности, обмен мнениями о ситуации в регионе и о перспективах взаимодействия Беларуси с блоком НАТО. Отмечено намерение Беларуси приложить усилия по сохранению мира и безопасности на континенте", - заявил Макей журналистам.
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По мнению главы внешнеполитического ведомства республики, визит Помпео в Минск является "наглядным свидетельством интенсификации белорусско-американского взаимодействия" и призван придать "значимый импульс процессу поступательной нормализации" двусторонних отношений.
Как отметил Макей, стороны пришли к выводу, что по ряду направлений подходы и интересы совпадают или перекликаются, отмечена политическая воля Минска и Вашингтона и далее развивать отношения. "Этому будет способствовать возвращение послов в столицы двух стран после двенадцатилетнего перерыва. Белорусская сторона приветствовала поддержку суверенитета и независимости Беларуси, которую высказывают Соединенные Штаты", - сказал руководитель МИД.
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По его словам, в ходе прошедших переговоров отмечен значительный и пока "недоиспользованный потенциал" двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества. При этом стороны определили механизмы и направления, за счет чего оно могло бы расшириться. "Акцент сделан также на взаимодействии по линии правоохранительных органов двух государств, стороны подтвердили намерение продолжать диалог по вопросам региональной и международной безопасности", - добавил Макей.
В октябре прошлого года замминистра иностранных дел Белоруссии Андрей Дапкюнас заявил, что страна готова к конструктивному диалогу и взаимодействию с НАТО на взаимоуважительной и равноправной основе. Он также отмечал постепенную тенденцию улучшения отношений Белоруссии и НАТО.
Между тем в Минске выражали обеспокоенность активизацией НАТО и США у своих границ, хотя Андрей Равков, который на тот момент возглавлял Минобороны, говорил, что Белоруссия не видит в этом прямой военной угрозы. В начале декабря в Генштабе Вооруженных сил Белоруссии заявляли, что Минск готов к учениям с НАТО при понимании альянсом стратегического партнерства республики с РФ.
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Майк ПомпеоВладимир МакейАлександр ЛукашенкоНАТОБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну что тут скажешь, офигенное достижение МИД РФ! Казалось бы ... просто дай БРАТСКОМУ НАРОДУ, ЧЛЕНУ СНГ, скидку на то, что просто берется из земли...
1 февраля, 14:43
МРМолотов Рибентроп
10631533
уже давали ДРУГОМУ братскому народу...да и что же это за БРАТСТВО, которое держится на деньгах ?
1 февраля, 14:51
zz 810
4600001
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