Треснувший оконный проем в омской школе заменят, сообщили в мэрии

Фотографии глубокой трещины в оконном проёме под потолком в школьном кабинете появились в одном из пабликов в социальной сети "ВКонтакте" в субботу, 1 февраля. На снимках видно, что откос окна ПВХ нависает над подоконником, и чтобы он не рухнул вместе со штукатуркой на головы учеников, его подпёрли палкой. Анонимный автор фото сообщил, что снимок сделан в школе №14 Омска, которая находится в Амурском посёлке, в Центральном округе города.