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Треснувший оконный проем в омской школе заменят, сообщили в мэрии
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РИА Новости

Треснувший оконный проем в омской школе заменят, сообщили в мэрии

14:30 01.02.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПреподаватель в школьном кабинете
Преподаватель в школьном кабинете
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Преподаватель в школьном кабинете. Архивное фото
ОМСК, 1 фев - РИА Новости. В школе №14 в Омске из-за некачественного ремонта треснул оконный проём, в кабинете не проводятся занятия, а подрядчик будет устранять дефекты по гарантии, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии Омска.
Фотографии глубокой трещины в оконном проёме под потолком в школьном кабинете появились в одном из пабликов в социальной сети "ВКонтакте" в субботу, 1 февраля. На снимках видно, что откос окна ПВХ нависает над подоконником, и чтобы он не рухнул вместе со штукатуркой на головы учеников, его подпёрли палкой. Анонимный автор фото сообщил, что снимок сделан в школе №14 Омска, которая находится в Амурском посёлке, в Центральном округе города.
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Заместитель директора школы №14 Светлана Литовченко сообщила РИА Новости, что в школе "всё в порядке" и опровергла всё, что сообщается в соцсетях. Однако в пресс-службе мэрии Омска инцидент подтвердили.
"В школе №14 в результате некачественной замены оконных блоков образовалась трещина в оконном проеме. Для обеспечения безопасности учащихся кабинет был немедленно выведен из образовательного процесса, занятий в нем не проводится. Работы по замене окон проводила подрядная организация. В настоящее время с подрядной организацией решается вопрос по устранению дефектов по гарантии. Работы проведут в течение недели", - пояснили РИА Новости в мэрии.
По данным Гидрометеоцентра, в Омске 1 февраля ночью было морозно, -18,8 градуса, днём -15 градусов.
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