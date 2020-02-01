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Помпео заявил об улучшении ситуации с правами человека в Белоруссии
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РИА Новости

Помпео заявил об улучшении ситуации с правами человека в Белоруссии

14:13 01.02.2020
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© REUTERS / Luisa GonzalezГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© REUTERS / Luisa Gonzalez
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
МИНСК, 1 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон видит улучшение ситуации с правами человека и развитием демократии в Белоруссии.
"Мы также говорили о демократии... В Белоруссии сделан значительный прогресс в этих вопросах", - сказал Помпео журналистам в субботу в Минске.
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Он напомнил, что США уделяют приоритетное внимание этому вопросу - демократии, правам человека, развитию гражданского общества - во всем мире. Помпео заметил, что от прогресса в этой сфере зависит и решение вопроса о снятии санкций против Белоруссии.
"Сегодня мы видим улучшение ситуации, считаем, что будем продолжать сотрудничать с Белоруссией, чтобы улучшить ситуацию", - сказал Помпео.
Он также выразил надежду, что в ближайшее время Вашингтон назначит своего посла в Минске. "Мы сделали многое для решения этого вопроса и надеемся, что немного времени пройдет, и мы назначим посла", - подчеркнул госсекретарь.
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Майк ПомпеоАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАВ мире
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