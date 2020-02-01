Помпео заявил об улучшении ситуации с правами человека в Белоруссии

"Мы также говорили о демократии... В Белоруссии сделан значительный прогресс в этих вопросах", - сказал Помпео журналистам в субботу в Минске.

Он напомнил, что США уделяют приоритетное внимание этому вопросу - демократии, правам человека, развитию гражданского общества - во всем мире. Помпео заметил, что от прогресса в этой сфере зависит и решение вопроса о снятии санкций против Белоруссии.

"Сегодня мы видим улучшение ситуации, считаем, что будем продолжать сотрудничать с Белоруссией, чтобы улучшить ситуацию", - сказал Помпео.

Он также выразил надежду, что в ближайшее время Вашингтон назначит своего посла в Минске. "Мы сделали многое для решения этого вопроса и надеемся, что немного времени пройдет, и мы назначим посла", - подчеркнул госсекретарь.