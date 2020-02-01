В Ираке согласовали кандидатуру нового премьера, сообщил источник

БАГДАД, 1 фев – РИА Новости. Крупнейшие политические партии, представленные в парламенте Крупнейшие политические партии, представленные в парламенте Ирака , пришли к консенсусу по кандидатуре нового премьер-министра страны, им может стать бывший министр связи Мухаммад Тауфик Аляуи, заявил РИА Новости иракский политический источник.

"Возможно, в ближайшие часы или завтра господину Аляуи будет поручено формирование правительства. Лидеры наиболее влиятельных партий парламента – блока Фатх под руководством Хади аль-Амири и блока "Саирун" под руководством Муктады ас-Садра – пришли к согласию по его кандидатуре", - заявил источник.

По его словам, против кандидатуры выступает блок "Государство закона" под руководством экс-премьера Нури аль-Малики , но назначению Аляуи это не помешает. Аляуи занимал пост министра связи в правительстве аль-Малики с 2006 по 2007 год и с 2010 по 2012 годы.

Источник отметил, что кандидатуру Аляуи поддерживают в целом и многие протестующие.

Установленный президентом Ирака Бархамом Салехом срок на согласование новой кандидатуры премьера заканчивается сегодня в полночь. Президент имеет право согласно конституции страны назначить кандидата по своему выбору в случае, если политические партии не придут к консенсусу.

Президент Бархам Салех в конце декабря направил в парламент письмо, где заявил о готовности подать в отставку в связи с крайне противоречивой ситуацией, сложившейся вокруг выбора кандидатуры на вакантный пост премьер-министра страны после отставки Аделя Абд аль-Махди, произошедшей 30 ноября на фоне продолжающихся народных акций протеста.

Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября 2019 года протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков, по словам президента Ирака Бархама Салеха, погибли более 600 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.