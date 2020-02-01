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В Ираке согласовали кандидатуру нового премьера, сообщил источник
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РИА Новости

В Ираке согласовали кандидатуру нового премьера, сообщил источник

14:11 01.02.2020 (обновлено: 23:44 01.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДворец президента Ирака в Багдаде
Дворец президента Ирака в Багдаде
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
БАГДАД, 1 фев – РИА Новости. Крупнейшие политические партии, представленные в парламенте Ирака, пришли к консенсусу по кандидатуре нового премьер-министра страны, им может стать бывший министр связи Мухаммад Тауфик Аляуи, заявил РИА Новости иракский политический источник.
"Возможно, в ближайшие часы или завтра господину Аляуи будет поручено формирование правительства. Лидеры наиболее влиятельных партий парламента – блока Фатх под руководством Хади аль-Амири и блока "Саирун" под руководством Муктады ас-Садра – пришли к согласию по его кандидатуре", - заявил источник.
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По его словам, против кандидатуры выступает блок "Государство закона" под руководством экс-премьера Нури аль-Малики, но назначению Аляуи это не помешает. Аляуи занимал пост министра связи в правительстве аль-Малики с 2006 по 2007 год и с 2010 по 2012 годы.
Источник отметил, что кандидатуру Аляуи поддерживают в целом и многие протестующие.
Установленный президентом Ирака Бархамом Салехом срок на согласование новой кандидатуры премьера заканчивается сегодня в полночь. Президент имеет право согласно конституции страны назначить кандидата по своему выбору в случае, если политические партии не придут к консенсусу.
Президент Бархам Салех в конце декабря направил в парламент письмо, где заявил о готовности подать в отставку в связи с крайне противоречивой ситуацией, сложившейся вокруг выбора кандидатуры на вакантный пост премьер-министра страны после отставки Аделя Абд аль-Махди, произошедшей 30 ноября на фоне продолжающихся народных акций протеста.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября 2019 года протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков, по словам президента Ирака Бархама Салеха, погибли более 600 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.
Иракский парламент 24 декабря 2019 года проголосовал за новый закон о выборах, принять который требовали протестующие в течение нескольких месяцев.
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Бархам СалехНури аль-МаликиИракВ мире
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