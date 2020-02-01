Белоруссия поддержит формат переговоров по Донбассу с участием США

МИНСК, 1 фев – РИА Новости. Белоруссия поддерживает любые форматы переговоров по урегулированию на востоке Украины, в том числе с участием США, заявил в субботу глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
"Что касается позиции Белоруссии по Украине, то она всем известна. Мы намерены, готовы делать все для того, чтобы как можно скорее прекратился кризис на востоке Украины. Мы готовы предоставить в Белоруссии площадку для любых встреч и переговоров. Мы поддерживаем любые форматы, в том числе и с участием США, если они только помогут разрешению кризиса на Украине", - заявил Макей журналистам.
При этом министр подчеркнул, что для этого должна быть искренняя заинтересованность всех вовлеченных в переговорный процесс сторон.
29 января, 19:01В ОБСЕ отметили рост числа гражданских жертв в Донбассе