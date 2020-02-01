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Белоруссия поддержит формат переговоров по Донбассу с участием США
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РИА Новости

Белоруссия поддержит формат переговоров по Донбассу с участием США

14:01 01.02.2020 (обновлено: 14:24 01.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
МИНСК, 1 фев – РИА Новости. Белоруссия поддерживает любые форматы переговоров по урегулированию на востоке Украины, в том числе с участием США, заявил в субботу глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"Что касается позиции Белоруссии по Украине, то она всем известна. Мы намерены, готовы делать все для того, чтобы как можно скорее прекратился кризис на востоке Украины. Мы готовы предоставить в Белоруссии площадку для любых встреч и переговоров. Мы поддерживаем любые форматы, в том числе и с участием США, если они только помогут разрешению кризиса на Украине", - заявил Макей журналистам.

При этом министр подчеркнул, что для этого должна быть искренняя заинтересованность всех вовлеченных в переговорный процесс сторон.
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ДонбассВладимир МакейМИД БелоруссииБелоруссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Минск-это только площадка для переговоров, не больше.
1 февраля, 14:05
elya.velichutina
2510105
Кто бы сомневался.30 серебреников.
1 февраля, 14:34
Вениамин Шабалин
2410000
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