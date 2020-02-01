Белоруссия поддержит формат переговоров по Донбассу с участием США

"Что касается позиции Белоруссии по Украине, то она всем известна. Мы намерены, готовы делать все для того, чтобы как можно скорее прекратился кризис на востоке Украины. Мы готовы предоставить в Белоруссии площадку для любых встреч и переговоров. Мы поддерживаем любые форматы, в том числе и с участием США, если они только помогут разрешению кризиса на Украине", - заявил Макей журналистам.