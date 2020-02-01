Суд в Каире приговорил к казни 37 боевиков

КАИР, 1 фев - РИА Новости. Уголовный суд Уголовный суд Каира в субботу постановил передать муфтию страны дела 37 боевиков террористической группировки "Бейт Ансар аль-Макдис"* для утверждения смертного приговора за совершение 54 преступлений, сообщает газета al-Masry al-Youm

Во главе группировки, позже присоединившейся к "Исламскому государству"*, был Хишам Ашмауи, которого египетские СМИ называют "самым опасным террористом" страны.

Изначально по делу проходили 208 человек, приговор вынесен в отношении 37.

"Уголовный суд Каира, заседающий в районе Тура, решил передать дело террориста Хишама Ашмауи и 36 других по обвинению в 54 преступлениях... на рассмотрение муфтию страны Шауки Алляму, чтобы он вынес шариатское мнение по вопросу их смертной казни. Заседание с оглашением окончательного решения назначено на 2 марта", - сообщает издание.

На счету приговоренных 54 преступления, среди которых убийства видных офицеров полиции, подрывы зданий управлений безопасности Каира, а также мечетей и других зданий, и ограбления.

В частности, преступники пытались убить бывшего министра внутренних дел Мухаммада Ибрагима.

Осужденные обвиняются в причастности к террористической группировке, сотрудничестве с группировкой "Братья-мусульмане"*, уничтожении государственных учреждений и других правонарушениях.

Военный трибунал в Египте приговорил Ашмауи в конце ноября к смертной казни через повешение. Ашмауи был задержан в октябре 2018 года в ливийском Дерне местными военными, а в конце мая 2019 года экстрадирован в Каир.

Ранее он проходил службу в одном из элитных подразделений спецназа страны. Позже Ашмауи стал сторонником радикальных взглядов и присоединился к террористическим группировкам.

Он подозревается в совершении крупных терактов, в частности, в нападении на отряд сил МВД Египта в районе Эль-Вахат в октябре 2017 года, жертвами которого стали 16 солдат и офицеров.

Ашмауи также был одним из создателей группировки "Мурабитун" в ливийской Дерне, входящей в "Аль-Каиду"*.