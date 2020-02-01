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Китай освободит от пошлин пожертвования на борьбу с коронавирусом
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РИА Новости

Китай освободит от пошлин пожертвования на борьбу с коронавирусом

13:47 01.02.2020 (обновлено: 14:05 01.02.2020)
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© REUTERS / China DailyМедицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Китайские власти решили освобождать от пошлин импортные товары, пожертвованные на борьбу с коронавирусом, сообщил Комитет тарификации и классификации при Государственном совете КНР.
"Импортные товары иностранных финансовых доноров, безвозмездно жертвуемые на профилактику и контроль за пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, могут быть освобождены от импортных пошлин", - говорится в заявлении ведомства.
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Кроме того, от таможенных пошлин будут освобождены товары, импортируемые органами и организациями здравоохранения, предназначающиеся для непосредственной борьбы с вирусом. Решение будет действовать до 31 марта.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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