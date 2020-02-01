Минтранс разъяснил, как авиакомпании будут летать в Китай

"С 1 февраля 2020 года временно приостановлено осуществление российскими и китайскими авиакомпаниями регулярных пассажирских воздушных перевозок, в том числе коммерческих, из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику и в обратном направлении. Исключение составляют регулярные рейсы Москва - Пекин и обратно, Москва - Шанхай и обратно, Москва - Гуанчжоу и обратно, Москва - Гонконг и обратно", - говорится в сообщении.