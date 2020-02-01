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Минтранс разъяснил, как авиакомпании будут летать в Китай
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РИА Новости

Минтранс разъяснил, как авиакомпании будут летать в Китай

13:26 01.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники Роспотребназдора обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса, прибывшего из Пекина
Сотрудники Роспотребназдора обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса, прибывшего из Пекина
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сотрудники Роспотребназдора обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса, прибывшего из Пекина
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Регулярные рейсы российских и китайских авиакомпаний из РФ в Китай и обратно временно приостановлены за исключением полетов из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг (и обратных рейсов), при этом рейсы российских авиакомпаний в другие города КНР переведены с регулярной основы на чартерную, в связи с чем возможны изменения в расписании полетов, сообщает российский Минтранс.
"С 1 февраля 2020 года временно приостановлено осуществление российскими и китайскими авиакомпаниями регулярных пассажирских воздушных перевозок, в том числе коммерческих, из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику и в обратном направлении. Исключение составляют регулярные рейсы Москва - Пекин и обратно, Москва - Шанхай и обратно, Москва - Гуанчжоу и обратно, Москва - Гонконг и обратно", - говорится в сообщении.
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Ведомство отмечает, что в связи с переводом рейсов российских авиаперевозчиков в другие города КНР с регулярной основы на чартерную возможны изменения в расписании полетов.
"Актуальную информацию о расписании полетов возможно уточнить в авиакомпании. Список авиакомпаний и их телефоны прилагаются", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже более 250 человек, заражены около 11,7 тысячи человек. Еще более 100 человек заболели вне Китая. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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