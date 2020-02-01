Бальбек назвал слова Климкина о "смерти" ПАСЕ оголтелым шовинизмом

"ПАСЕ - некий рупор для разных мнений, а не личная собственность украинских политиков. Это международная площадка, где встречаются не только единомышленники для решения в том числе конфликтных вопросов. И заявление экс-министра Климкина - это публичная демонстрация оголтелого шовинизма, он не признает ничью другую политическую точку зрения", - сказал Бальбек.