Бальбек назвал слова Климкина о "смерти" ПАСЕ оголтелым шовинизмом

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Слова экс-министра МИД Украины Павла Климкина о "клинической смерти" ПАСЕ после возвращения в нее России - это публичная демонстрация оголтелого шовинизма, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин, заявил, что ПАСЕ впала в "состояние клинической смерти", комментируя возвращение России в эту организацию.
"ПАСЕ - некий рупор для разных мнений, а не личная собственность украинских политиков. Это международная площадка, где встречаются не только единомышленники для решения в том числе конфликтных вопросов. И заявление экс-министра Климкина - это публичная демонстрация оголтелого шовинизма, он не признает ничью другую политическую точку зрения", - сказал Бальбек.
Он также добавил, что украинская делегация в ПАСЕ наравне с остальными обязана выслушивать точку зрения России, "соглашаться или не соглашаться - это личное дело, но сегодня в Совете Европы открылось второе дыхание с возвращением туда российской делегации", - отметил Бальбек.
ПАСЕ в среду ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме.