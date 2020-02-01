Минтранс рекомендовал россиянам не летать в Китай без необходимости

"В случае, если вы еще не вылетели в КНР из Российской Федерации, настоятельно рекомендуем вам не делать этого без крайней необходимости. В случае, если вы приняли решение об отказе от поездки, российскими авиакомпаниями будет осуществлен возврат стоимости авиабилета", - говорится в сообщении.