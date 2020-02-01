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2020-02-01T13:13+0300
https://ria.ru/20200201/1564139572.html
Минтранс рекомендовал россиянам не летать в Китай без необходимости
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РИА Новости

Минтранс рекомендовал россиянам не летать в Китай без необходимости

13:13 01.02.2020
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкАэропорт
Аэропорт
© РИА Новости / Татьяна Меель
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Аэропорт. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Минтранс России рекомендует россиянам не летать в Китай без крайней необходимости, сообщает ведомство.
"В случае, если вы еще не вылетели в КНР из Российской Федерации, настоятельно рекомендуем вам не делать этого без крайней необходимости. В случае, если вы приняли решение об отказе от поездки, российскими авиакомпаниями будет осуществлен возврат стоимости авиабилета", - говорится в сообщении.
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"В случае, если вы попали в экстренную ситуацию на территории КНР, настоятельно рекомендуем обратиться в посольство Российской Федерации в КНР. Телефоны прилагаются", - отмечает Минтранс.
Росавиация находится на постоянной связи со всеми задействованными в данном процессе ведомствами, включая Минтранс России, МИД России, Роспотребнадзор, Ростуризм и другими, а также российскими и иностранными авиакомпаниями, которые оказывают содействие в доставке российских граждан на территорию РФ.
"Наша общая задача – обеспечить комфорт и безопасность российских граждан при их возвращении из Китая", - добавили в ведомстве.
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