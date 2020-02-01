Минтранс рекомендовал россиянам не летать в Китай без необходимости

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Минтранс России рекомендует россиянам не летать в Китай без крайней необходимости, сообщает ведомство.
"В случае, если вы еще не вылетели в КНР из Российской Федерации, настоятельно рекомендуем вам не делать этого без крайней необходимости. В случае, если вы приняли решение об отказе от поездки, российскими авиакомпаниями будет осуществлен возврат стоимости авиабилета", - говорится в сообщении.
"В случае, если вы попали в экстренную ситуацию на территории КНР, настоятельно рекомендуем обратиться в посольство Российской Федерации в КНР. Телефоны прилагаются", - отмечает Минтранс.
Росавиация находится на постоянной связи со всеми задействованными в данном процессе ведомствами, включая Минтранс России, МИД России, Роспотребнадзор, Ростуризм и другими, а также российскими и иностранными авиакомпаниями, которые оказывают содействие в доставке российских граждан на территорию РФ.
"Наша общая задача – обеспечить комфорт и безопасность российских граждан при их возвращении из Китая", - добавили в ведомстве.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.