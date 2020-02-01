На северо-западе Москвы загорелся банный комплекс

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Банный комплекс загорелся на площади порядка 100 квадратных метров на северо-западе Москвы, из горящего здания эвакуированы все посетители, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"В Большом Волоколамском проезде происходит горение одного из строений на территории комплекса бань на площади около 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
31 января, 12:09В Архангельске четыре человека погибли при пожаре в жилом доме
По его словам, из здания были эвакуированы все посетители. Сведений о пострадавших пока не поступало.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, по адресу: Большой Волоколамский проезд, дом 16 расположено ООО "Усадьба Банная".