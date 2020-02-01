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На северо-западе Москвы загорелся банный комплекс
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РИА Новости

На северо-западе Москвы загорелся банный комплекс

13:04 01.02.2020 (обновлено: 14:46 01.02.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по МосквеСотрудники МЧС во время ликвидации пожара на территории комплекса бань в Москве
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на территории комплекса бань в Москве
© Фото : ГУ МЧС России по Москве
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на территории комплекса бань в Москве
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Банный комплекс загорелся на площади порядка 100 квадратных метров на северо-западе Москвы, из горящего здания эвакуированы все посетители, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"В Большом Волоколамском проезде происходит горение одного из строений на территории комплекса бань на площади около 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, из здания были эвакуированы все посетители. Сведений о пострадавших пока не поступало.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, по адресу: Большой Волоколамский проезд, дом 16 расположено ООО "Усадьба Банная".
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