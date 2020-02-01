На северо-западе Москвы загорелся банный комплекс

"В Большом Волоколамском проезде происходит горение одного из строений на территории комплекса бань на площади около 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

В Архангельске четыре человека погибли при пожаре в жилом доме

В Архангельске четыре человека погибли при пожаре в жилом доме

По его словам, из здания были эвакуированы все посетители. Сведений о пострадавших пока не поступало.