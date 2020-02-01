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В КНР пока не знают, передается ли коронавирус плоду при беременности
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РИА Новости

В КНР пока не знают, передается ли коронавирус плоду при беременности

12:47 01.02.2020 (обновлено: 12:55 01.02.2020)
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© REUTERS / China DailyМедицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пока нельзя подтвердить, рискуют ли беременные женщины с новым коронавирусом передать его плоду, заявила заместитель главы Государственного центра акушерского контроля КНР Чжао Янъюй.
"В первую очередь мы должны вылечить беременных женщин. Перед этим надо обдумать вопрос влияния лекарств на плод. Большинство антивирусных средств безопасны для применения во время беременности, но из-за беременности использовать лекарства достаточно сложно", - сказала Чжао Янъюй, ее слова приводит информационное агентство China news.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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