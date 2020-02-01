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Житель Башкирии избил беременную женщину-врача в больнице
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РИА Новости

Житель Башкирии избил беременную женщину-врача в больнице

12:39 01.02.2020 (обновлено: 16:48 01.02.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
УФА, 1 фев — РИА Новости. Беременная женщина-врач пострадала от нападения мужчины в Нефтекамской больнице в Башкирии, следственные органы начали проверку.
Министр здравоохранения региона Максим Забелин написал в своем Instagram, что инцидент произошел в больнице Нефтекамска 31 декабря.

"На хрупкую женщину-врача напал мужчина, по моим данным, это родственники ребенка, отказавшиеся от посещения кабинета неотложной помощи. Взрослый мужчина избил врача на рабочем месте, исполняющего свой долг, избил прилюдно. По словам очевидцев, он вытащил ее из кабинета за волосы. От побоев и стресса врач потеряла сознание и теперь находится в больнице. К глубокому сожалению, под угрозой ее будущий ребенок", — написал Забелин в Instagram.

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Следственные органы Башкирии организовали проверку. "Следователям предстоит осмотреть место происшествия, опросить очевидцев, назначить судебно-медицинскую экспертизу с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, установить все причины и условия, способствующие произошедшему, в ходе проверки действиям нападавшего будет дана правовая оценка", — говорится в сообщении следственного управления СК России по региону.
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Республика БашкортостанСледственный комитет РФНефтекамскРоссияПроисшествия
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Лечить в следующий раз нормально будет!!!
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Игорь Яровой
4100214
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патриот бывший
1600200
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